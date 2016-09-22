Колонна МЧС России в 56-й раз доставит гуманитарную помощь в Донбасс

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. МЧС России направляет в Донбасс 56-ю автоколонну с гуманитарной помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Ожидается, что сегодня рано утром из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в Донбасс отправится 56-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей", - сказал собеседник агентства. Всего в составе колонны более 60 автомобилей, которые повезут свыше 600 тонн грузов, основную массу которых составляют продукты, предметы первой необходимости, медикаменты, стройматериалы, учебные принадлежности.
Гуманитарный груз для формирования колонны поступал от общественных организаций и профсоюзных объединений из разных регионов России, для доставки медикаментов в Ростовскую область была задействована авиация МЧС.
"Перед погрузкой проведен обязательный плановый технический осмотр автомобилей, их дозаправка, произведена замена расходных материалов. Водители проинструктированы и готовы к движению", - сообщили в МЧС.
С середины августа 2014 года 55 колонн МЧС доставили для жителей Луганской и Донецкой областей уже свыше 64 тысяч тонн гуманитарной помощи.