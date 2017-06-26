"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Последние несколько лет идет объединение центров Русской православной церкви для нарко- и алкозависимых, в результате которого в стране должна появиться единая система реабилитации. В нее войдут реабилитационные центры, пункты первичного приема, центры ресоциализации и группы поддержки. Сегодня в России работает более 70 церковных реабилитационных центров для наркозависимых.

Благотворительный фонд "Диакония" С 2008 года фонд бесплатно оказывает помощь нуждающимся, занимается реабилитацией и адаптацией наркозависимых, помогает бездомным и ведет работу по профилактике ВИЧ/СПИДа.

Корреспондент ТАСС побывал в реабилитационных центрах благотворительного фонда "Диакония" в Санкт-Петербурге и своими глазами увидел, как проходит реабилитация, а также узнал, кто может рассчитывать на помощь.

Процесс включает несколько этапов. Первый — в реабилитационном центре Тихвинской епархии "Сологубовка", расположенном в полутора часах езды от города. Второй — для тех, кто уже готов вернуться в социум, — в адаптационной квартире в центре Петербурга.

Расписание как в детском саду

"Сологубовка" работает с 2012 года. В небольшом доме при церкви живут 26 мужчин от 21 до 60 лет. Мы застаем подготовку к обеду. В помещении два длинных стола, за которыми сидят и реабилитанты, и священники. На стенах развешаны картины и иконы. Обед в обязательном порядке начинается с молитвы. В среду согласно церковным правилам подается постная еда: суп без мяса, гречка с овощами и небольшим количеством морепродуктов.

© Петр Ковалев/ТАСС

Мы принимаем людей, которые могут с нами жить, вне зависимости от вероисповедания. Он может быть атеист, он может быть некрещеный, но он готов жить по нашим правилам Александр Жигалов Священник

Каждый день в центре начинается с подъема в семь утра. Далее молитвенные правила, завтрак, утренняя работа с консультантами по химической зависимости и послушание. "Каждый час десятиминутный перерыв, в 12 часов — чай, потом они идут на работу до 14 часов. В 14.00 — обед. Некоторые говорят, что у нас как в детском саду", — говорит отец Алексей. Он отмечает, что подопечные центра приехали сюда не работать, и нет задачи загрузить их, чтобы не думали. Наоборот, есть цель заставить людей задуматься о своей жизни.

В половине шестого начинаются вечерние терапевтические занятия с консультантами, арт-терапия либо беседы со священником. "Мы молимся перед едой, ребята присутствуют на утренних и вечерних молитвенных правилах. Что касается участия в таинствах, мы никого заставлять не можем", — говорит отец Алексей.

© Петр Ковалев/ТАСС

Реабилитация в центре длится шесть месяцев. Первый месяц запрещены любые контакты с внешним миром. После этого реабилитантам разрешается два раза в месяц звонить домой, с третьего месяца пребывания позволяются встречи с родственниками на территории центра.

"Мы занимаемся социальной реабилитацией, не медицинской. Это говорит о том, что в идеале мы занимаемся с уже решенными вопросами медицинскими, я имею в виду абстинентный синдром. С первого дня пребывания к человеку приставляется наставник, который находится здесь уже более трех месяцев", — рассказывает отец Алексей. Этот наставник вместе с консультантами помогает новичку адаптироваться.

© Петр Ковалев/ТАСС

"Я уже порядка 35 дней здесь нахожусь. Я приехал сюда в состоянии полной разбитости, не только моральной. Руки и ноги были разбиты, лицо разбито. Первые пять дней было такое состояние, что здесь секта и все не по-настоящему", — рассказывает Леонид, который попал в центр из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам. На лечение его направил начальник.

"Они поставили меня перед фактом: ты едешь лечиться. Я поехал сюда, ехать не хотел. Но потом понял, что это мой шанс остаться живым", — говорит Леонид. Сейчас, по его же словам, он чувствует себя идеально и физически, и морально. Представление о центре тоже принципиально изменилось.

Дом на полпути

После социальной реабилитации в отрыве от цивилизации подопечных центра ждет непростое испытание: возвращение в социум. Для того чтобы этот процесс не был большим стрессом, благотворительный фонд "Диакония" организовал адаптационную квартиру в центре Петербурга, где мужчины живут под присмотром консультантов и постепенно возвращаются в повседневную жизнь.

Сейчас в квартире живут 18 человек. С 19 часов до 11 утра рядом с ними находятся консультанты — сами бывшие алкоголики и наркоманы, которые теперь помогают другим вернуться к нормальной жизни.

© Петр Ковалев/ТАСС

Мужчины устраиваются на работу, сами себе готовят, посещают музеи, спортзал и учатся находить интерес в жизни без алкоголя и наркотиков.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда "Диакония" Елены Рыдалевской, примерно 50 человек в год проходят процесс социальной адаптации, около 80% находятся в ремиссии.

От зависимости к простым радостям самостоятельной жизни

Антону 29 лет, и в адаптационной квартире он живет уже три месяца. Из-за наркотиков он чуть не лишился возможности ходить. "Сам я из Архангельска. В 12 лет впервые попробовал спирт, до 22 лет регулярно употреблял алкоголь, — начинает свою историю молодой человек. — Потом впервые попробовал наркотики. Употреблял лет шесть, дошло до потери ног". Чтобы вылечить ноги, он бросил пагубное пристрастие примерно на два месяца, но потом сорвался. "Мне предложили, и я не смог отказаться. Я уже на тот момент восстановил ноги. Не смог отказаться. Я был готов пожертвовать своими ногами, чтобы употребить", — говорит Антон как будто уже про другого человека.

© Петр Ковалев/ТАСС

По словам молодого человека, ему было сложно решиться на реабилитацию, пройти ее в центре "Сологубовка" — еще труднее. Отношения с обитателями центра складывались непросто, идти на контакт Антон не хотел, ежедневно он боролся с желанием покинуть центр.

Сегодня Антон уже десять месяцев не принимает ни алкоголь, ни наркотики. Он нашел работу и радуется простым возможностям самостоятельной жизни. К примеру, недавно купил себе зимние ботинки. В будущем он хочет купить квартиру в Петербурге и перевезти туда маму: в Архангельск молодой человек возвращаться опасается — он пока не уверен, что там его не затянут старые привычки.