МЧС и котики: как спасатели помогают не только людям, но и их питомцам

Ежегодно 27 декабря сотрудники МЧС отмечают свой профессиональный праздник — День спасателя. Только за прошлый год силами эмчеэсовцев было спасено более 240 тыс. человек, попавших в ЧС, пожары и другие происшествия. Однако многие забывают о том, что спасатели приходят на помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим. В честь праздника ТАСС решил добавить "немного котиков в ленту" и вспомнить самые запоминающиеся казусы, которые случились в отношениях сотрудников МЧС и животных в 2016 году.

Кейс Бонифация

В октябре широкий резонанс в соцсетях получила история москвички Анны Стефанович, которая оказалась заперта на балконе собственным котом Бонифацием. В ночь на 4 октября девушка вышла на балкон (дверь она оставила прикрытой), а ее питомец тем временем расположился на подоконнике. Пока девушка дышала воздухом и разговаривала по телефону, Бонифаций успел соскучиться и от нечего делать принялся грызть дверную ручку и стучать по ней лапкой. Когда Анна заметила это, она сразу же попыталась выйти с балкона, но было уже поздно: коту удалось опустить ручку и запереть девушку внутри.

Первое время Анна пыталась открыть замок сама при помощи палочки, которую нашла в цветочном горшке на подоконнике. Когда попытка не увенчалась успехом, она обратилась за помощью к друзьям, которые по телефону посоветовали ей стучать кулаком по замку до тех пор, пока он не развалится. Это тоже не помогло, и Анна приняла решение звонить в МЧС — тем более что зарядки на телефоне оставалось всего 10%.

"Реакция диспетчера была очень спокойной, как будто каждый день коты закрывают своих хозяев на балконе. Девушка меня успокоила и сказала, что в течение 20–30 минут ко мне приедут спасатели. Где-то в три часа ночи я их услышала, — рассказала Анна порталу TJournal. — Спасателей было трое, они тоже начали меня успокаивать и говорить, что у них были случаи, что собаки закрывали хозяев на балконах, но вот чтобы кот — это в первый раз".

а кто ето у нас такой хорошенький pic.twitter.com/MfZBEgG1ft — аня (@astfnvch) December 15, 2016

Грозная кошка

Не все подобные истории относятся к разряду юмористических. В конце ноября чеченским спасателям поступил необычный звонок: к ним обратилась жительница Грозного, которая сказала, что боится зайти в комнату, где находится ее кошка. Перед тем, как забаррикадироваться в комнате, животное сильно исцарапало и покусало свою хозяйку.

"Женщина позвонила в службу спасения и сообщила, что боится зайти в комнату в квартире, где находится кошка с симптомами бешенства. Прибывшие к месту спасатели МЧС первым делом оказали женщине медицинскую помощь — ее ноги были в крови от укусов и царапин. Позже ее отвезли в больницу", — сообщили в пресс-службе управления МЧС по Чечне. Пенсионерка рассказала, что кошка ведет себя агрессивно уже несколько дней. Последней каплей стало то, что животное набросилось на свою хозяйку. "Спасатели поймали виновницу происшествия и по просьбе хозяйки передали в приют для животных", — заключили в пресс-службе МЧС. Дальнейшая судьба животного остается неизвестной.

Питерский угар

Как уже было сказано выше, сотрудники МЧС спасают не только людей, но и самих животных. Один из таких случаев, произошедший летом в Санкт-Петербурге, заставил пользователей интернета прослезиться: спасатели не только вынесли кота из горящего здания, но и надели ему кислородную маску, чтобы сохранить жизнь. Как выяснилось впоследствии, несчастное животное осталось одно дома, когда начался пожар.

Один из очевидцев сфотографировал пожарных и спасенного кота, а затем выложил их в социальной сети "ВКонтакте" с подписью: "Пожар на улице Обручевых, 8, сгорела кухня на первом этаже. Далее без комментариев..." Фотографии быстро разошлись по соцсетям и вызвали массу откликов, в том числе со словами одобрения действий спасателей: "Самый человечный человек! Таких мужчин, да побольше!", "Молодцы ребята, ценить нужно любую жизнь!", "Есть все-таки мужики, которыми можно гордиться! Спасибо, человеки!"

Позже в комментариях под постом появился владелец животного, который поблагодарил пожарных за спасение своего питомца, написав: "Хочу выразить огромнейшую благодарность бойцам 34-й ПЧ, вы спасли не просто кошку, вы спасли члена нашей семьи, особую благодарность выражает вам мой 3-летний сын, эта кошка — его любимица. Вы настоящие герои, своим примером вы показали, что такое человечность, если бы все были хотя бы наполовину такими людьми, как вы, жить было бы гораздо легче!" По словам мужчины, после произошедшего он отправил кошку и своего сына на дачу, так как в квартире сгорела кухня. "С котейкой все хорошо", — добавил хозяин животного.

Надежда на выживание

Для сотрудников МЧС самая большая головная боль, связанная с котами, — это то, что они имеют свойство застревать на деревьях. В таких ситуациях спасателям приходится использовать самое настоящее альпинистское оборудование и демонстрировать соответствующую сноровку. Сложнее всего приходится, когда кот сидит далеко на краю ветки: тогда спасатель вынужден подпиливать ее до тех пор, пока она не опустится на ветви пониже, чтобы кот мог спрыгнуть по ним на землю.

Иногда такая тактика дает сбои: во время спасательной операции в Петрозаводске кошка Надежда свалилась с высоты пятого этажа, упала спиной на землю и получила тяжелую травму позвоночника. К счастью, история получила широкий резонанс и деньги на ее лечение удалось собрать за считаные дни. Во время реабилитации также выяснилось, что Надежда — никакая не Надежда, а кастрированный самец. Ему дали имя Арсений, сейчас он учится заново ходить с помощью специального тренажера, сооруженного одним из сердобольных пользователей соцсетей.

Бонус: лебедь, косуля и цирковые животные

Впрочем, сотрудники МЧС спасают не только котов и других домашних питомцев. Так, в начале декабря спасатели вызволили косулю из ледяной проруби в Оке, а месяцем ранее спасли лебедя со сломанным крылом на замерзшем озере в Брянской области. Лебедя пришлось отдать ветеринарам на лечение, а вот косуля сразу же убежала восвояси, как только почувствовала под собой твердую землю. Спасти обоих животных помогла бдительность местных жителей, которые сообщили о бедственном положении в "01".

Наконец, совершенно экзотическая история случилась в январе 2016-го: сотрудники МЧС из Красноярска были вынуждены спасать от холода цирковых животных, брошенных на произвол судьбы вместе со своим дрессировщиком, когда у того закончился контракт с шапито. Три бурых медведя, один скакун и два монгольских верблюда буквально погибали на 30-градусном морозе и, если бы не вмешательство спасателей, протянули бы не долго. Благодаря МЧС, всех животных удалось благополучно переправить в специальные теплые питомники.