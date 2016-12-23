Деньги или шоколад: что дарить на Новый год

Близится Новый год, а вместе с ним время дарить и получать подарки. ТАСС поговорил с психологом, экспертом по деловой культуре, педагогом-консультантом по этике и деловому протоколу, а также с финансовым консультантом о том, что лучше дарить, какие презенты чаще всего делают в новогодние праздники и какие считаются моветоном.

Чего хотят россияне

Согласно исследованию компании Deloitte, несмотря на то что тройка самых желанных подарков у мужчин и женщин разнится, на первом месте и у тех, и у других оказались деньги. В целом же этот вариант выбрали две трети жителей страны. На второе место россияне (мужчины и женщины вместе) поставили путешествия (44%), на третье — смартфон (41%), на четвертое — компьютер/ноутбук (36%), а замкнули пятерку косметика и парфюмерия (35%).

По мнению психолога Артура Гараганова, человеческие отношения перешли в категорию финансовых отдач и финансовых дарений. Именно по этой причине люди предпочитают получать деньги.

У всех людей есть своя иерархия потребностей. Базовые — материальные блага. И деньги здесь являются одним из ключевых звеньев. Когда человек говорит: "Подарите мне денег", он понимает, что лучше не конкретный подарок, а конверт, который он сможет использовать по своему усмотрению Артур Гараганов Клинический психолог, доктор психологических наук

Однако, как утверждает педагог-консультант по деловому этикету и протоколу Татьяна Николаева, деньги дарить можно только очень близким людям. В остальных случаях это не лучший вариант. Люди с чувством собственного достоинства должны остерегаться получать деньги в подарок от малознакомых дарителей, говорит Николаева.

Финансовый консультант Алена Никитина объясняет лидерство денег в списке желаемых подарков еще и тем, что "люди пресытились материальными вещами". С этим она связывает и второй по популярности подарок — путешествия. Россияне уже потеряли интерес к ювелирным украшениям и косметике из традиционных наборов. Они хотят дарить себе отпуска, полагает Никитина. Поэтому люди за счет денег хотят реализовать нечто материальное.

Что выбирают в подарок на самом деле и почему

Тем не менее, несмотря на желание россиян получать деньги, сами они предпочитают дарить конфеты или шоколад. Причем это касается как взрослых, половина которых выбирает в качестве подарка сладости, так и тинейджеров: среди подростков 12–18 лет этого варианта придерживаются 42% опрошенных.

Психолог Артур Гараганов полагает, что конфеты и шоколад дарят преимущественно из-за ассоциаций, которые вызывают сладости. В первую очередь это затрагивает наши прошлые воспоминания и наш внутренний детский опыт.

Ассоциативно это напоминает детский подарок, когда нам было важно удовлетворить пищевую потребность. Поэтому даже когда сейчас взрослому дарят конфеты, он все равно испытывает внутреннюю радость Артур Гараганов Клинический психолог, доктор психологических наук

По мнению эксперта по деловой культуре, члена Совета Гильдии маркетологов Ирины Денисовой, конфеты и шоколад преподносят как подарок на Новый год из-за всеобщего стереотипа, что все любят сладкое. Хотя довольно часто кондитерские изделия передаривают другим людям. Она также отмечает, что для дарения конфет и шоколада, особенно вкупе с алкоголем, существуют специальные правила. Так, мужчине не принято дарить только сладости, без алкоголя. А женщинам нельзя дарить алкоголь без подкрепления конфетами.

Между тем педагог-консультант Татьяна Николаева добавляет, что алкоголь к столу приносить не всегда уместно: далеко не любое вино подойдет к тому, что приготовила хозяйка, тогда как коньяк применим почти в любых случаях — его не закусывают, так же как и виски. Если же алкоголь дарится не к столу, то для малознакомых людей это замечательный подарок, утверждает Николаева.

Мужчинам следует дарить крепкий алкоголь (виски, водка, коньяк), женщинам — слабый (шампанское, вино, ликер).

Алкоголь должен быть неординарным и стоить несколько дороже, чем самый обычный.

Какие подарки лучше дарить, а какие не стоит

Эксперт по деловой культуре Ирина Денисова называет среди критериев выбора подарка следующие:

Он должен быть оригинальным, не слишком дорогим, а также не должен повторять прошлогодний. Единственное исключение составляет предпочитаемый алкоголь, например для своего руководителя. При этом дарить нужно то, что соответствует празднику и ситуации, статусу.

К разряду неэтичных, особенно в деловой культуре, относятся так называемые прикольные подарки, которые можно дарить только очень близким друзьям. Например, туалетную бумагу с анекдотами или блокнот-оружие с гранатой на обложке.

Подарок должен быть своевременным. Оптимальным временем для новогодне-рождественских подарков считается период с 23 декабря по 7 января. Подарок, который сделан заранее, может показать некоторую торопливость и невдумчивость в выборе, а подарок после всех торжеств говорит о недостаточном внимании и неуважении.

Педагог-консультант Татьяна Николаева считает, что самое главное — не дарить подарков, которые вас разорят:

Чтобы не ставить человека в неудобное положение, не нужно его ошарашивать чем-то дорогостоящим. Если же вам сделали дорогой подарок, не нужно стремиться перебить его ценой, лучше подумайте, как вложить душу в свой презент.

Нужно учитывать подарок в зависимости от менталитета. Поэтому нужно знать, что можно, а что нельзя дарить данному конкретному человеку. Не следует забывать о суевериях, которые могут возникнуть у получающего подарок. Острые предметы и часы зачастую вызывают массу нареканий.

Руководствуйтесь тем, кому вы делаете презент: близкому или неблизкому человеку, деловому партнеру или приятелю. Деловому партнеру стоит дарить только те предметы, которые уместны в деловом обиходе: всевозможные канцелярские товары, календари, ежедневники, визитницы и тому подобное. Коллегам не следует дарить интимные подарки: гели, шампуни, дезодоранты, белье, парфюмерию. Близким людям можно дарить все.

Старайтесь придать подарку новогодний оттенок. Пусть это будет комплект недорогих елочных игрушек. Если по карману — по одной игрушке ручной работы.

Но психолог Артур Гараганов утверждает, что главное при выборе подарка — чтобы он нравился самому дарителю. Презент должен вызывать положительные эмоции у обеих сторон. Тогда шанс, что подарок примут и он понравится, значительно выше.