Деньги или шоколад: что дарить на Новый год

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Близится Новый год, а вместе с ним время дарить и получать подарки. ТАСС поговорил с психологом, экспертом по деловой культуре, педагогом-консультантом по этике и деловому протоколу, а также с финансовым консультантом о том, что лучше дарить, какие презенты чаще всего делают в новогодние праздники и какие считаются моветоном.
Согласно исследованию компании Deloitte, несмотря на то что тройка самых желанных подарков у мужчин и женщин разнится, на первом месте и у тех, и у других оказались деньги. В целом же этот вариант выбрали две трети жителей страны. На второе место россияне (мужчины и женщины вместе) поставили путешествия (44%), на третье — смартфон (41%), на четвертое — компьютер/ноутбук (36%), а замкнули пятерку косметика и парфюмерия (35%).
По мнению психолога Артура Гараганова, человеческие отношения перешли в категорию финансовых отдач и финансовых дарений. Именно по этой причине люди предпочитают получать деньги.
У всех людей есть своя иерархия потребностей. Базовые — материальные блага. И деньги здесь являются одним из ключевых звеньев. Когда человек говорит: "Подарите мне денег", он понимает, что лучше не конкретный подарок, а конверт, который он сможет использовать по своему усмотрению Артур Гараганов Клинический психолог, доктор психологических наук
Однако, как утверждает педагог-консультант по деловому этикету и протоколу Татьяна Николаева, деньги дарить можно только очень близким людям. В остальных случаях это не лучший вариант. Люди с чувством собственного достоинства должны остерегаться получать деньги в подарок от малознакомых дарителей, говорит Николаева.
Финансовый консультант Алена Никитина объясняет лидерство денег в списке желаемых подарков еще и тем, что "люди пресытились материальными вещами". С этим она связывает и второй по популярности подарок — путешествия. Россияне уже потеряли интерес к ювелирным украшениям и косметике из традиционных наборов. Они хотят дарить себе отпуска, полагает Никитина. Поэтому люди за счет денег хотят реализовать нечто материальное.
Тем не менее, несмотря на желание россиян получать деньги, сами они предпочитают дарить конфеты или шоколад. Причем это касается как взрослых, половина которых выбирает в качестве подарка сладости, так и тинейджеров: среди подростков 12–18 лет этого варианта придерживаются 42% опрошенных.
Психолог Артур Гараганов полагает, что конфеты и шоколад дарят преимущественно из-за ассоциаций, которые вызывают сладости. В первую очередь это затрагивает наши прошлые воспоминания и наш внутренний детский опыт.
Ассоциативно это напоминает детский подарок, когда нам было важно удовлетворить пищевую потребность. Поэтому даже когда сейчас взрослому дарят конфеты, он все равно испытывает внутреннюю радость Артур Гараганов Клинический психолог, доктор психологических наук
По мнению эксперта по деловой культуре, члена Совета Гильдии маркетологов Ирины Денисовой, конфеты и шоколад преподносят как подарок на Новый год из-за всеобщего стереотипа, что все любят сладкое. Хотя довольно часто кондитерские изделия передаривают другим людям. Она также отмечает, что для дарения конфет и шоколада, особенно вкупе с алкоголем, существуют специальные правила. Так, мужчине не принято дарить только сладости, без алкоголя. А женщинам нельзя дарить алкоголь без подкрепления конфетами.
Между тем педагог-консультант Татьяна Николаева добавляет, что алкоголь к столу приносить не всегда уместно: далеко не любое вино подойдет к тому, что приготовила хозяйка, тогда как коньяк применим почти в любых случаях — его не закусывают, так же как и виски. Если же алкоголь дарится не к столу, то для малознакомых людей это замечательный подарок, утверждает Николаева.
Эксперт по деловой культуре Ирина Денисова называет среди критериев выбора подарка следующие:
Педагог-консультант Татьяна Николаева считает, что самое главное — не дарить подарков, которые вас разорят:
Но психолог Артур Гараганов утверждает, что главное при выборе подарка — чтобы он нравился самому дарителю. Презент должен вызывать положительные эмоции у обеих сторон. Тогда шанс, что подарок примут и он понравится, значительно выше.