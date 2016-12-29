Такая работа: истории людей, встречающих Новый год на службе

31 декабря кто-то идет в баню, а после пьет шампанское и встречает Новый год с родными и друзьями. А кто-то идет на работу и остается там до утра. ТАСС собрал истории людей, работающих в новогодние праздники. Благодаря им в ночь на 1 января мы можем вызвать скорую помощь, спастись от хулигана и даже почитать новости. Если очень захочется.

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова