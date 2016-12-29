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Такая работа: истории людей, встречающих Новый год на службе

Общество
29 декабря, 11:06 UTC+3
ТАСС рассказывает, как дерутся Деды Морозы, за что 31 декабря могут ударить таксиста и чья отставка способна изменить праздничные планы десятков людей
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

31 декабря кто-то идет в баню, а после пьет шампанское и встречает Новый год с родными и друзьями. А кто-то идет на работу и остается там до утра. ТАСС собрал истории людей, работающих в новогодние праздники. Благодаря им в ночь на 1 января мы можем вызвать скорую помощь, спастись от хулигана и даже почитать новости. Если очень захочется. 

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова 

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