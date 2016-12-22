Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мини-завод по переработке нефти планируется построить в "Артеке"

Общество
22 декабря, 16:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Директор детского центра отметил, что работы по модернизации лагеря продолжаются
Материал из 1 страницы
Алексей Каспржак

Алексей Каспржак

© Александр Рюмин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. "Артек" планирует увеличить количество отдыхающих детей в следующем году на четверть, с 30 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил генеральный директор Международного детского центра "Артек" Александр Каспржак.

"Уже более 50 тыс. человек приехало в Артек за 2,5 года, в следующем году мы примем почти 40 тыс. детей", - сказал Каспржак. В этом году в "Артеке" отдохнуло чуть более 30 тыс. человек.

Галерея
6 фото
© Пресс-служба МДЦ "Артек"

"Артек" принял 1,5-миллионного отдыхающего с момента своего основания

Также Каспржак сказал, что продолжаются работы по модернизации лагеря. "Мы решаем такие большие задачи, как начало строительства лагеря "Солнечный", мы достраиваем "Прибрежный", мы построим большую "Артек-арену" - так традиционно называется костровая лагеря "Лесного", но костровой ее назвать тяжело, она будет вмещать весь "Артек", - сказал директор.

Помимо этого, Каспржак рассказал, что в "Артеке" многое строится для решения образовательных задач, к примеру здесь должен появиться собственный мини-завод по нефтепереработке. "Мы в следующем году построим буровую вышку и несколько элементов завода по нефтепереработке совместно с Тюменским индустриальным университетом и транснациональными корпорациями, дети будут знакомиться с индустрией, которая приносит России большую часть доходов", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщил, что 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития "Артека" до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
5
Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
2
В Москве скончался внук Сталина
3
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
5
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
6
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
7
Путин потребовал четко отслеживать изменение баланса сил вдоль границ РФ и во всем мире
Темы дня
Реклама