Мини-завод по переработке нефти планируется построить в "Артеке"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. "Артек" планирует увеличить количество отдыхающих детей в следующем году на четверть, с 30 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил генеральный директор Международного детского центра "Артек" Александр Каспржак.
"Уже более 50 тыс. человек приехало в Артек за 2,5 года, в следующем году мы примем почти 40 тыс. детей", - сказал Каспржак. В этом году в "Артеке" отдохнуло чуть более 30 тыс. человек.
"Артек" принял 1,5-миллионного отдыхающего с момента своего основания
Также Каспржак сказал, что продолжаются работы по модернизации лагеря. "Мы решаем такие большие задачи, как начало строительства лагеря "Солнечный", мы достраиваем "Прибрежный", мы построим большую "Артек-арену" - так традиционно называется костровая лагеря "Лесного", но костровой ее назвать тяжело, она будет вмещать весь "Артек", - сказал директор.
Помимо этого, Каспржак рассказал, что в "Артеке" многое строится для решения образовательных задач, к примеру здесь должен появиться собственный мини-завод по нефтепереработке. "Мы в следующем году построим буровую вышку и несколько элементов завода по нефтепереработке совместно с Тюменским индустриальным университетом и транснациональными корпорациями, дети будут знакомиться с индустрией, которая приносит России большую часть доходов", - сказал он.
Ранее ТАСС сообщил, что 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития "Артека" до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.