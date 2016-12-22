Мини-завод по переработке нефти планируется построить в "Артеке"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. "Артек" планирует увеличить количество отдыхающих детей в следующем году на четверть, с 30 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил генеральный директор Международного детского центра "Артек" Александр Каспржак.

"Уже более 50 тыс. человек приехало в Артек за 2,5 года, в следующем году мы примем почти 40 тыс. детей", - сказал Каспржак. В этом году в "Артеке" отдохнуло чуть более 30 тыс. человек.

Также Каспржак сказал, что продолжаются работы по модернизации лагеря. "Мы решаем такие большие задачи, как начало строительства лагеря "Солнечный", мы достраиваем "Прибрежный", мы построим большую "Артек-арену" - так традиционно называется костровая лагеря "Лесного", но костровой ее назвать тяжело, она будет вмещать весь "Артек", - сказал директор.

Помимо этого, Каспржак рассказал, что в "Артеке" многое строится для решения образовательных задач, к примеру здесь должен появиться собственный мини-завод по нефтепереработке. "Мы в следующем году построим буровую вышку и несколько элементов завода по нефтепереработке совместно с Тюменским индустриальным университетом и транснациональными корпорациями, дети будут знакомиться с индустрией, которая приносит России большую часть доходов", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщил, что 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития "Артека" до 2020 года, предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.