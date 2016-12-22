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В России создадут методику оперативного выявления материалов, пропагандирующих суицид

Общество
22 декабря, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Отмечается, что основными проблемами в работе по выявлению пропаганды в сети являются большой объем материалов для мониторинга, особый сленг, закрытый характер групп, посвященных суицидам
Материал из 1 страницы
© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Методика, позволяющая оперативно осуществлять мониторинг и эффективно выявлять материалы о самоубийствах и тематические сообщества в интернете, будет разработана в России. Такая договоренность была достигнута в ходе заседания рабочей группы Роскомнадзора, подведомственных предприятий и руководства Mail.ru Group, сообщается в четверг на сайте надзорного ведомства.

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"Участники заседания решили начать совместную разработку научной методики, которая позволит оперативно осуществлять мониторинг и эффективно выявлять материалы о самоубийствах и тематические сообщества, в том числе программным методом", - говорится в сообщении.

По мнению участников заседания, основными проблемами в работе по выявлению пропаганды суицида в сети являются большой объем материалов для мониторинга, "тайный" язык (общение с помощью особого сленга), закрытый характер групп, посвященных суицидам, а также "замусоренность" смыслового поля (выражения типа "убей себя об стену", "выпей яду" и т. д., ставшие "общим местом" несерьезной интернет-коммуникации)".

Кроме того, серьезной проблемой является то, что функция выявления противоправной информации в интернете в действующей нормативно-правовой базе не закреплена ни за одним ведомством: "Эта деятельность осуществляется волонтерами или администрациями интернет-ресурсов в инициативном порядке".

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По словам гендиректора Mail.ru Group (компания управляет ведущими российскими социальными медиа: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой Мир") Бориса Добродеева, компания придерживается позиции "нулевой терпимости" к пропаганде суицида среди подростков. Он рассказал о существовании "пользовательского мониторинга" на всех ресурсах компании, а также о практике переадресации пользователей на сайты психологической помощи. "При этом компания отделяет понятие пропаганды суицида от сведений об обстоятельствах, которые привели к смерти человека, и "черного юмора", - отмечается в сообщении.

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