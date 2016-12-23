Путин обещает изменения в законодательной базе ради сохранения лесов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Изменения будут внесены в законодательную базу для повышения эффективности сохранения лесов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Здесь точно не обойтись без изменения в действующую нормативную базу. И нужно, конечно, лесотехнический комплекс обеспечить и сырьем, и работой людей, которые трудятся в этой сфере. Не меньшую заботу мы должны проявить по направлению сохранения лесов", - сказал он.

По словам президента, лес легко "вытаскивать" ради строительства дорог и инфраструктуры. "Но если мы не будем заботиться о лесах и парковых зонах в населенных пунктах и вокруг крупных городов, у нас вообще ничего не останется", - заметил глава государства.

Путин подчеркнул, что вопрос сохранения лесов "требует очень серьезного, вдумчивого анализа", в том числе во взаимодействии с экологическими организациями и СМИ.

Экология останется важнейшим направлением работы руководства страны, указал президент. "В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы", - заявил он. "Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в смысле экологии страну", - подчеркнул президент.

Путин отметил смелость журналистов, которые пишут о проблемах экологии, и поблагодарил их за работу. "Я вам очень благодарен, вам и вашим коллегам, которые занимаются этой работой. В лес лазят, топоров не боятся. Это боевая очень работа", - сказал он, отвечая на вопрос главного редактора петербургской газеты "Общество и экология". Путин пригласил этого журналиста на заседание Госсовета по вопросу экологического развития России

Большая пресс-конференция Владимира Путина