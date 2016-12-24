Тобольская митрополия осудила установку часовенного столпа в честь Распутина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Тобольская митрополия назвала каноническим преступлением установку часовенного столпа в честь 100-летия со дня гибели Григория Распутина на его родине в селе Покровском Ярковского района Тюменской области. Об этом говорится в официальном заявлении митрополии.
"Установка в Покровском не простого мемориального знака, а сооружения в виде часовни (видимо, имени Григория Распутина), использование его изображения на иконах как святого, а тем более приезд на территорию Тобольско-Тюменской епархии без приглашения и самочинное "освящение" вышеуказанного "часовенного столпа" монахами и священнослужителями из других епархий является по церковным правилам преступлением, каноническим преступлением", - говорится в сообщении.
Тобольская митрополия сравнивает личность Распутина с Иваном Грозным. "Собственно, вопрос о прославлении Ивана Грозного и Распутина - вопрос не столько веры, религиозного чувства или достоверного исторического знания, сколько вопрос общественно-политической борьбы. Имена Ивана Грозного и Распутина используются в этой борьбе как знамя, как символ политической нетерпимости и особой "народной религиозности", которая противопоставляется "официальной религии", - добавили в митрополии.
17 декабря часовенный столп в память о Григории Распутине (1869-1916 гг.) был установлен на месте его дома-усадьбы в селе Покровское. На церемонии открытия и освящения памятного знака присутствовали монахи с острова Валаам, представители Екатеринбургской епархии, гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Часовенный столп выполнен из белого мрамора, сверху у него купол и крест. Высота столпа вместе с крестом составляет около 4 м.
По словам главы Тюменской области Владимира Якушева, туристы, приезжающие в регион, интересуется историей Распутина, который был родом из Тобольской губернии. Распутин родился в январе 1869 года, здесь он прожил до 28 лет. В 1992 году в Покровском был открыт музей Распутина, в основу экспозиции легли личные вещи семьи Распутиных, его записки, копии документов, хранящихся в различных архивах России, и обширный печатный материал о Распутине, изданный на разных языках мира.
В 2015 году из архивов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина были рассекречены документы о тайной слежке жандармов за Распутиным в 1915-1916 годах в Тобольской губернии, которую установили по приказу министра внутренних дел Владимира Джунковского.