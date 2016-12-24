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Аэропорт Симферополя возобновил работу, приостановленную из-за тумана

Общество
24 декабря, 20:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Всего на вылет были задержаны 13 рейсов, в том числе в Сочи, Москву и Санкт-Петербург, 5 самолетов, направлявшихся в Симферополь, приземлились на запасных аэродромах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Аэропорт Симферополя, который сегодня временно прекращал свою работу из-за тумана, возобновил прием и отправку авиарейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт возобновил работу, видимость хорошая. Рейсы, которые садились на запасных аэродромах в Сочи и Минводах, уже вылетели к нам. Аэропорт работает на прилет и на вылет. Задержек нет", - сообщил собеседник агентства.

Аэропорт Симферополя из-за тумана временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Всего на вылет были задержаны 13 рейсов, в том числе в Сочи, Москву и Санкт-Петербург, 5 самолетов, направлявшихся в Симферополь, приземлились на запасных аэродромах.

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