Российские католики празднуют Рождество Христово

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Католики в России празднуют в воскресенье Рождество Христово. Праздничные мессы проходят, в частности, в трех католических храмах Москвы.

"По традиции возле католических храмов и внутри устанавливаются вертепы. С наступлением Рождества в ясли символически вкладываются фигурки Иисуса Христа", - рассказал ТАСС глава информационной службы Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Праздничные мессы проходят вечером 24 декабря и непосредственно 25 декабря в течения дня, при чем в московских храмах на разных языках: русском, польском, английском, испанском, португальском, филиппинском, вьетнамском, корейском. Всего в российской столице проживает 50-60 тыс. католиков и от 800 тыс. до 1 млн - по всей России. Наибольшее число католиков на территории страны проживает в Калининградской области.

Вместе с католиками Рождество по Григорианскому календарю, который опережает Юлианский на 14 дней, празднуют также некоторые протестантские конфессии и православные, пользующиеся Новоюлианским календарем. В эти дни в храмах проходят концерты органной музыки, а возле святынь - ярмарки, которые с удовольствием посещают прихожане и далекие от религиозной жизни местные жители.

Русская православная церковь - самая многочисленная из всех православных церквей - встретит Рождество Христово 7 января, как и Иерусалимская, Польская, Сербская и Грузинская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединятся католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю. Известны случаи, когда христиане, например, в семьях, где исповедуют разные верования, празднуют Рождество дважды.