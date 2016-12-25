Первый на Северном Кавказе Дом Деда Мороза откроется во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе Дом Деда Мороза откроется в воскресенье во Владикавказе. Об этом ТАСС рассказали в администрации местного самоуправления (АМС) города.

"Дом Деда Мороза откроется в парке имени основоположника осетинской литературы К. Л. Хетагурова по инициативе начальника управления культуры АМС Алана Кокаева. Дом главного героя Нового года будет оформлен по-новогоднему, в нем будет создана сказочная атмосфера", - сказал собеседник агентства.

Дети смогут помимо Деда Мороза пообщаться и с его внучкой Снегурочкой, а также с другими сказочными героями. В нем будут созданы специальные анимационные комнаты. Одним из особенных жителей сказочного Дома станет и символ 2017 года - живой петух, которого дети смогут покормить, сфотографироваться с ним.

Вход в Дом Деда Мороза будет стоить 100 рублей, в него войдет и стоимость подарка.

Также для реализации проекта планируется привлекать различные компании, которые смогут брать на себя отдельные дни посещения дома Мороза для малоимущих, детей из детдомов.

Резиденция Деда Мороза будет работать до 13 января.