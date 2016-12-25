Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый на Северном Кавказе Дом Деда Мороза откроется во Владикавказе

Общество
25 декабря, 0:07 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 25, декабря. /ТАСС
Вход будет стоить 100 рублей, в него войдет и стоимость подарка
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе Дом Деда Мороза откроется в воскресенье во Владикавказе. Об этом ТАСС рассказали в администрации местного самоуправления (АМС) города.

"Дом Деда Мороза откроется в парке имени основоположника осетинской литературы К. Л. Хетагурова по инициативе начальника управления культуры АМС Алана Кокаева. Дом главного героя Нового года будет оформлен по-новогоднему, в нем будет создана сказочная атмосфера", - сказал собеседник агентства.

Дети смогут помимо Деда Мороза пообщаться и с его внучкой Снегурочкой, а также с другими сказочными героями. В нем будут созданы специальные анимационные комнаты. Одним из особенных жителей сказочного Дома станет и символ 2017 года - живой петух, которого дети смогут покормить, сфотографироваться с ним.

Вход в Дом Деда Мороза будет стоить 100 рублей, в него войдет и стоимость подарка.

Также для реализации проекта планируется привлекать различные компании, которые смогут брать на себя отдельные дни посещения дома Мороза для малоимущих, детей из детдомов.

Резиденция Деда Мороза будет работать до 13 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Северный Кавказ Новый год и Рождество Новый год и Рождество 2017
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
5
Самолет с телом посла РФ в Турции приземлился в аэропорту Внуково
8
Михалков не изменил своего мнения после посещения "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нетаньяху отменил визит украинского премьера из-за голосования Киева в СБ ООН
2
Учредителя частного музея в Крыму неизвестные хотели заставить увезти коллекцию на Украину
3
В Подмосковье отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажа
4
МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Израилю
5
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
6
В Москве задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки
7
МВД Турции: убийца посла РФ в Анкаре не был террористом-одиночкой
Темы дня
Реклама