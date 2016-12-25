Санта-Клаус раздал подарки детворе и благополучно вернулся на Северный Полюс

ОТТАВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Упряжка оленей, которая минувшей ночью возила летающие сани с Санта-Клаусом по разным странам мира, вернулась на Северный полюс. Об этом сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Санта-Клаус сообщил с Северного Полюса, что благополучно вернулся домой", - уточнили в командовании.

Североамериканские военные начали отслеживать перемещения зимнего волшебника по миру в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми подарки получили жители Кирибати - небольшого тихоокеанского островного государства в Микронезии и Полинезии. Радары NORAD зафиксировали пролет саней Санты над Москвой в 13:10 по времени Восточного побережья Канады (21:10 мск). Также Санта-Клаус побывал в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Малайзии, Китае, Индии, странах Африки, Ближнего Востока, Европы, Южной и Северной Америки. Последними подарки получили жители американской Аляски.

Во время полета в воздушном пространстве Канады и США летающие сани по традиции сопровождали канадские и американские истребители, обеспечивая безопасность полета Санты и его оленей.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года. Для этого задействованы 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленей Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры NORAD, установленные по всему миру, фиксируют местонахождение Санта-Клауса в течение всего его путешествия по миру.