Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России во вторник отмечают День спасателя.

27 декабря 1990 года впервые в истории страны была создана спасательная служба - Российский корпус спасателя. Этот день считается днем рождения МЧС России, хотя статус министерства у преобразованного из корпуса спасателя Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям появился позднее, в 1994 году.

Как сообщил ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков, министерство завершает 2016 год с высокими показателями. "Система МЧС России вновь показала свою собранность, ответственность, профессионализм и дисциплинированность", - сказал он. По словам Пучкова, в течение года были реализованы все утвержденные планы и программы, современные подходы в области профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров, выполнены все задачи, поставленные президентом и правительством России. По оценке министра, "2016 год был годом качественных изменений и дальнейшего повышения эффективности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС".

Спасательная служба России создавалась с чистого листа в самые непростые для страны годы. Один из ее основателей Сергей Шойгу, более 20 лет руководивший министерством, рассказывал, что предшественник МЧС - Российский корпус спасателей - начинался с семнадцати человек. Из этого числа состояла первая зарплатная ведомость. Тогда у спасателей- энтузиастов, кроме собственно самого энтузиазма, не было практически ничего - ни оборудования, ни техники, ни опыта.

Сегодня сотрудники МЧС - это пожарные и спасатели, кинологи и альпинисты, врачи и психологи, горноспасатели и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, летчики. Они тушат пожары и ликвидируют чрезвычайные ситуации, не только в России, но и за рубежом. Только в этом году помощь российского МЧС понадобилась Италии, где произошло землетрясение, Португалии и Израилю, где были крупнейшие природные пожары.

По традиции большинство сотрудников МЧС и в свой профессиональный праздник будет находиться на боевом дежурстве. С 25 декабря на новогодние праздники все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, который продлится до 15 января.