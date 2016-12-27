Забой более 100 тыс. кур и перепелок начался на юго-западе Японии из-за птичьего гриппа

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ТОКИО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Забой около 107 тыс. кур и перепелок начался во вторник на фермах японской префектуры Кумамото на юго-западном острове Кюсю, где отмечена новая вспышка птичьего гриппа.
Как объявили местные власти, к операции привлечены почти 400 человек, включая военнослужащих национальных вооруженных сил.
Вокруг ряда ферм введены запретные зоны радиусом от 3 до 10 км. Оттуда запрещена транспортировка птицы и яиц до окончания проходящих сейчас проверок. Власти пытаются установить масштаб распространения вируса.
На дорогах префектуры Кумамото в зоне обнаружения птичьего гриппа проводится дезинфекция автомобилей.
Ранее в нынешнем году вспышки этой болезни были отмечены на северном острове Хоккайдо, префектурах Ниигата и Аомори на главном острове страны Хонсю. Там уничтожены сотни тысяч кур и уток.