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Забой более 100 тыс. кур и перепелок начался на юго-западе Японии из-за птичьего гриппа

Общество
27 декабря, 5:16 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
К операции привлечены почти 400 человек, включая военнослужащих национальных вооруженных сил
Материал из 1 страницы
© EPA/LAURENT GILLIERON

ТОКИО, 27 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Забой около 107 тыс. кур и перепелок начался во вторник на фермах японской префектуры Кумамото на юго-западном острове Кюсю, где отмечена новая вспышка птичьего гриппа.

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Как объявили местные власти, к операции привлечены почти 400 человек, включая военнослужащих национальных вооруженных сил.

Вокруг ряда ферм введены запретные зоны радиусом от 3 до 10 км. Оттуда запрещена транспортировка птицы и яиц до окончания проходящих сейчас проверок. Власти пытаются установить масштаб распространения вируса.

На дорогах префектуры Кумамото в зоне обнаружения птичьего гриппа проводится дезинфекция автомобилей.

Ранее в нынешнем году вспышки этой болезни были отмечены на северном острове Хоккайдо, префектурах Ниигата и Аомори на главном острове страны Хонсю. Там уничтожены сотни тысяч кур и уток.

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