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МЧС планирует оснастить свои подразделения интеллектуальными мини-роботами

Общество
27 декабря, 8:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Также в министерстве собираются приобрести малогабаритную роботехнику отечественных производителей для работы в шахтах, тоннелях, в условиях тяжелых завалов и высоких температур
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС планирует оснастить свои подразделения интеллектуальными мини-роботами, способными готовить управленческие решения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава министерства Владимир Пучков.

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"В МЧС России сегодня ведется разработка малогабаритного высокоинтеллектуального мини-робота, который будет не только рассчитывать все параметры рисков в труднодоступных местах, но и будет готовить предварительные управленческие решения для руководителя пожарного расчета или другого подразделения", - сказал он. По словам министра, МЧС в 2017 году планирует оснастить такими интеллектуальными мини-роботами практически каждое подразделение.

Пучков сообщил, что МЧС достаточно активно внедряет робототехнику. "Сейчас мы формулируем техническое задание и планируем в 2017 году приобрести малогабаритную недорогую роботехнику отечественных производителей для работы в шахтах, тоннелях, в условиях тяжелых завалов, высоких температур, где есть реальный риск для пожарных и спасателей", - сказал глава МЧС.

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