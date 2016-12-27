МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. МЧС планирует оснастить свои подразделения интеллектуальными мини-роботами, способными готовить управленческие решения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава министерства Владимир Пучков.

"В МЧС России сегодня ведется разработка малогабаритного высокоинтеллектуального мини-робота, который будет не только рассчитывать все параметры рисков в труднодоступных местах, но и будет готовить предварительные управленческие решения для руководителя пожарного расчета или другого подразделения", - сказал он. По словам министра, МЧС в 2017 году планирует оснастить такими интеллектуальными мини-роботами практически каждое подразделение.

Пучков сообщил, что МЧС достаточно активно внедряет робототехнику. "Сейчас мы формулируем техническое задание и планируем в 2017 году приобрести малогабаритную недорогую роботехнику отечественных производителей для работы в шахтах, тоннелях, в условиях тяжелых завалов, высоких температур, где есть реальный риск для пожарных и спасателей", - сказал глава МЧС.