Две трети россиян поддерживают запрет на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Две трети россиян поддерживают увеличение возрастного ценза для продажи алкоголя с 18 до 21 года. Таковы результаты опроса населения, опубликованные пресс-службой ВЦИОМ.

"За повышение в России минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года высказываются три четверти граждан (77%). В последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70%. Негативно воспринимают идею 17% опрошенных", - говорится в пресс-релизе.

Число желающих ужесточить правила отпуска алкоголя выше, чем было при аналогичном опросе населения в 2015 году (72% положительных ответов) , но ниже чем в 2014-м (79%).

Социологи отмечают, что уровень поддержки идеи повышения возраста продажи алкоголя особенно высок среди женщин (82%), а также граждан средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45 - 65-летних). Среди мужчин доля одобряющих инициативу составляет 71%, а среди молодежи в возрасте 18-24 лет - 68%. Респонденты в возрасте от 18 до 21 года также в большинстве своем (61%) положительно относятся к данной идее.

Опрос ВЦИОМ проведен по инициативе команды Федерального проекта "Трезвая Россия" при поддержке Минздрава России 23 августа -19 сентября 2016 года в 272 населенных пунктах, в 69 областях, краях и республиках, в восьми федеральных округах. Объем выборки 6000 человек. Погрешность не превышает 1,3%.