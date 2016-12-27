Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, отметив их мужество и самоотдачу при выполнении своего профессионального долга. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно, - говорится в телеграмме. - Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов, боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу".

Глава государства отметил, что каждый из сотрудников МЧС осознает "огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг".

Президент также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее динамичное развитие ведомства. "Со своей стороны государство продолжит оказывать вам всю необходимую поддержку", - заключил он.

День спасателя установлен указом президента РФ от 26 декабря 1995 году. 27 декабря 1990 года впервые в истории страны была создана спасательная служба - Российский корпус спасателя. Этот день считается днем рождения МЧС России, хотя статус министерства у преобразованного из корпуса спасателя Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям появился позднее, в 1994 году.

По традиции большинство сотрудников МЧС и в свой профессиональный праздник находятся на боевом дежурстве. С 25 декабря на новогодние праздники все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, который продлится до 15 января.