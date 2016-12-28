Чем заменить традиционный оливье: кремлевские рецепты к Новому году

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Празднование Нового года редко обходится без застолья. Хозяйки заранее ищут необычные рецепты, чтобы удивить гостей за новогодним столом. Для тех, кто хочет "отвлечься" от традиционного оливье и селедки под шубой, мы предлагаем два рецепта кремлевской кухни. Корреспондент ТАСС Вероника Романенкова узнала их у поваров комбината питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ. "Кремлевский" занимается питанием высокопоставленных чиновников и парламентариев. Его столовые и кафе работают в зданиях администрации главы государства, Госдумы и Совета Федерации, Центризбиркома, Верховного суда и доме правительства.
Ингредиенты:
Для блинчиков на 10 порций: 250 грамм пшеничной муки, 620 грамм молока 3,2%, два яйца (столовых диетических), 20 грамм сахара, 8 грамм соли, 150 грамм растительного масла (из них 100 на обжаривание).
Жульен грибной на 10 порций: 0,5 кг охлажденных утиных ножек, 0,4 кг свежих шампиньонов, 200 мл сливок 22%, 5 грамм молотого мускатного ореха, 50 грамм растительного масла, 80 грамм репчатого лука, 100 грамм воды или куриного бульона.
Для украшения на 10 порций: 250 грамм помидоров-черри, 30 грамм зеленого лука, 300 грамм маринованных огурцов корнишонов, 0,5 кг сметаны.
Способ приготовления:
Блинчики: муку просеять, яйца обработать. Яйца, соль, сахар размешать венчиком, добавить холодное молоко (50% нормы), всыпать муку и взбить до получения однородной массы, постепенно добавляя оставшееся молоко. В тесто добавить часть растительного масла. Блинчики выпекать на смазанной растительным маслом сковороде. Поворачивая сковороду, распределить налитое тесто ровным слоем по всей поверхности и обжарить с одной стороны, после чего блинчики снять и охладить.
Жульен грибной с уткой: обработанные шампиньоны нарезать средним кубиком, лук — мелко нашинковать. Лук слегка пассеровать на растительном масле, соединить с подготовленными грибами, посолить, поперчить, обжарить в течение 10 минут, влить бульон, потушить, соединить со сливками и мускатным орехом, выпарить до образования густой консистенции. Охлажденную утиную ногу отделить от кости, филе нарезать средним кубиком, обжарить. Затем смешать утку и грибной жульен.
Блинный мешочек: в подготовленный блинчик, в середину, выложить подготовленный жульен, края соединить, перевязать зеленым луком. На порционную тарелку выложить блинный мешочек. Оформить помидорами-черри и огурцами корнишонами. По бокам блюдо полить сметаной.
Ингредиенты: гусь (примерно 4,2 кг), 250 грамм белого вина, 20 грамм свежей мяты, 0,6 кг охлажденной куриной печени, 100 грамм репчатого лука, 200 грамм сливочного масла, 0,5 кг меда, 8 грамм мускатного ореха, 5 грамм молотого черного перца, 200 грамм сливок 22%, 15 грамм соли, 30 грамм тмина, 90 грамм очищенных фисташек, 10 плодов айвы, 0,5 кг сахара, 2 грамма мускатного ореха и 300 грамм сливочного масла (для начинки), 300 грамм ягодного соуса или варенья.
Способ приготовления:
Гуся вымыть и обсушить. Аккуратно ножом вынуть из гуся все кости, сделав продольный разрез по центру грудки. Разложить гуся единым пластом. Срезать толстые пласты мяса с грудки и ножек и положить их на места, где мяса мало. Накрыть пищевой пленкой и отбить.Смешать масло сливочное, вино, тмин, соль, перец. Залить гуся этим маринадом и поставить в холод на 3–4 часа (можно на ночь). Мяту порезать, орехи измельчить, печень куриную нарезать кубиками, соединить, добавить вино и перемешать, оставить на 30 минут. Печень обжарить с зеленью и орехами, репчатым луком, добавить сливки и выпарить. Достать гуся и равномерно распределить по нему начинку, свернуть рулетом, перевязать бечевкой, положить в разогретую духовку (+180 °C) на 1,5 часа. Каждые 20 минут поливать растопившимся жиром и медом. Айву разрезать на 5–6 частей. В разогретой сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар и растопить до золотистого цвета. В получившейся карамели обжаривать айву до готовности. Рулет порезать на медальоны, чередуя с айвой, выложить на блюдо, полить ягодным соусом по вкусу.
В 1917 году новые власти не стали далеко уходить от традиций в области специального питания и обслуживания. Уже в апреле 1918 года ВЦИК разработал для коменданта Кремля "Перечень проектируемых работ по устройству охраны и укреплению Кремля", в котором предписывалось "предпринять путем приобретения продовольственных припасов сконцентрирование продуктов для имения в распоряжении неприкосновенный запас провизии на всякие случайности".
К 1923 году Советская республика начала устанавливать более тесные связи с другими государствами, появился советский протокол, возникла необходимость проведения в Большом кремлевском дворце официальных церемоний встреч зарубежных делегаций, которые заканчивались "скромным, но официальным" чаепитием. Сначала вопрос о проведении официальных обедов от имени советского руководства вообще не стоял. Но партийно-государственное руководство СССР все равно нужно было кормить, и делалось это специально обученными людьми - персонал готовил завтраки, обеды и ужины из специальных продуктовых пайков.
Первое упоминание о проведении государственного приема в Кремле относится к 1925 году. Тогда для организации праздничного обеда 1 мая из сервизной кладовой было выдано, в частности, "850 рюмок (бой 24 штуки) и 297 фужеров Бородинской грани (бой шесть штук)". Но уже в 1932-1941 годах приемы стали делом почти повседневным, за это время прошло более 70, ставших известными, деловых и праздничных завтраков и обедов.
Торжественный новогодний ужин с членами Политбюро и правительства в Кремле впервые зафиксирован по случаю встречи 1936 года.
Последние десятилетия за питание первых лиц государства и их гостей отвечает специальное подразделение Федеральной службы охраны - Особая кухня. Впервые некоторые ее "секреты" были раскрыты два года назад, когда вышла книга "Кремль. Особая кухня", но ФСО обещает опубликовать продолжение.
Пока же доступны документы о работе Особой кухни и воспоминания некоторых ее ветеранов. Так, шеф-инструктор Особой кухни, подполковник Алексей Сальников раскрыл в книге секрет личной рюмки Никиты Хрущева: "Мы ее возили "в аптечке", то есть среди самых необходимых вещей. Она выглядела точно так же, как стопки из Гусь-Хрустального, которые обычно использовали на приемах, а вот донышко и стенки были значительно толще, входило в нее не больше 30 грамм".
"За время службы я десятки раз поднимался на трибуну Мавзолея. Правда, меня и моих коллег никогда не было видно. Там по обе стороны обычно стояли столики с телефонами и тележки, на которые мы ставили термосы с заранее сваренным глинтвейном. Это делалось на 7 ноября, 1 мая и в других подобных случаях. Рядом раскладывали выпечку, шоколадные конфеты в больших коробках. Эти конфеты дарили детям, которые поднимались на трибуны Мавзолея с красными гвоздиками для членов Политбюро. За Мавзолеем существовала пристройка, в которой стояли накрытые столы, здесь можно было поесть и первое, и второе", - вспоминает заместитель начальника отделения Особой кухни подполковник Игорь Нетылев.
Про Завидово и Леонида Брежнева говорит официант, заместитель начальника отделения, подполковник Владимир Садиков: "Леонид Ильич ел все, что ему давали. Особенно любил кушать в Завидове. Утром, например, яйца любил 3-минутные, в полумешочек. Любил рыбу, когда леща или сазанчика ему запекали".
Садиков поработал и с Михаилом Горбачевым, которого практически всегда сопровождала супруга. По словам его коллеги, подполковника Анатолия Жукова, "Горбачевы любили кофе". "Поэтому в своем бауле я всегда возил турку, зерна, кофемолку, чашки. Кофе Раиса Максимовна пила только свежемолотый и обязательно должна была услышать в процессе приготовления жужжание кофемолки. С кофе должны были подаваться сливки обязательно 30-процентной жирности", - перечисляет Жуков.
"Рецепты русской кухни до сих пор актуальны. Сейчас много внимания уделяется европейской кухне, много иностранных шеф-поваров работают в Москве. Но если попросить кого-нибудь из них приготовить лосиную губу или медвежью лапу, то они не смогут этого сделать. Борис Николаевич Ельцин очень любил эти блюда. Причем любил не только кушать, но и сам добывал дичь на охоте", - признается шеф-повар, старший лейтенант Юрий Дроздов, работающий на Особой кухне с 1995 года.
Официант, майор Геннадий Павленко, тоже до сих пор служащий на Особой кухне, подчеркивает: "Меню к новогоднему столу Ельцин всегда разрабатывал сам. Новый год сначала отмечали по екатеринбургскому времени в 10 часов вечера, а потом уже в 12 часов - по московскому. Ребята приносили ему список продуктов, из которых можно было готовить. Дальше Борис Николаевич садился и продумывал все, начиная с аперитива, тщательно прорабатывал каждое блюдо. Очень любил организовывать дни рождения и другие семейные торжества. Наине Иосифовне, в день ее рождения всегда рано утром приносил цветы в постель".
Как отмечал в беседе с ТАСС официальный представитель ФСО Сергей Девятов, "Особая кухня - это подразделение полного цикла обслуживания, функционирующее в режиме круглосуточной готовности". По его словам, "сегодня, как и в прошлом, основной акцент в работе Особой кухни делается на русскую кухню". Однако нынешние реалии предъявляют более жесткие требования к процедурам контроля качества продуктов; больше внимания уделяется мониторингу рынка; стала более тщательной и всесторонней проверка потенциальных поставщиков.