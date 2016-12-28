Чем заменить традиционный оливье: кремлевские рецепты к Новому году

В Кремле уже несколько веков умеют красиво встречать и вкусно кормить гостей. Специальная Императорская кухня появилась в XVIII столетии, а XIX веке на ней трудились более 200 человек - повара, бакмейстеры (специалисты по запеканию), хлебники, скатерники и множество других узких специалистов.

"Запас провизии на всякие случайности"

В 1917 году новые власти не стали далеко уходить от традиций в области специального питания и обслуживания. Уже в апреле 1918 года ВЦИК разработал для коменданта Кремля "Перечень проектируемых работ по устройству охраны и укреплению Кремля", в котором предписывалось "предпринять путем приобретения продовольственных припасов сконцентрирование продуктов для имения в распоряжении неприкосновенный запас провизии на всякие случайности".

К 1923 году Советская республика начала устанавливать более тесные связи с другими государствами, появился советский протокол, возникла необходимость проведения в Большом кремлевском дворце официальных церемоний встреч зарубежных делегаций, которые заканчивались "скромным, но официальным" чаепитием. Сначала вопрос о проведении официальных обедов от имени советского руководства вообще не стоял. Но партийно-государственное руководство СССР все равно нужно было кормить, и делалось это специально обученными людьми - персонал готовил завтраки, обеды и ужины из специальных продуктовых пайков.

Первое упоминание о проведении государственного приема в Кремле относится к 1925 году. Тогда для организации праздничного обеда 1 мая из сервизной кладовой было выдано, в частности, "850 рюмок (бой 24 штуки) и 297 фужеров Бородинской грани (бой шесть штук)". Но уже в 1932-1941 годах приемы стали делом почти повседневным, за это время прошло более 70, ставших известными, деловых и праздничных завтраков и обедов.

Торжественный новогодний ужин с членами Политбюро и правительства в Кремле впервые зафиксирован по случаю встречи 1936 года.

Личная рюмка Хрущева и другие секреты Особой кухни

Последние десятилетия за питание первых лиц государства и их гостей отвечает специальное подразделение Федеральной службы охраны - Особая кухня. Впервые некоторые ее "секреты" были раскрыты два года назад, когда вышла книга "Кремль. Особая кухня", но ФСО обещает опубликовать продолжение.

Пока же доступны документы о работе Особой кухни и воспоминания некоторых ее ветеранов. Так, шеф-инструктор Особой кухни, подполковник Алексей Сальников раскрыл в книге секрет личной рюмки Никиты Хрущева: "Мы ее возили "в аптечке", то есть среди самых необходимых вещей. Она выглядела точно так же, как стопки из Гусь-Хрустального, которые обычно использовали на приемах, а вот донышко и стенки были значительно толще, входило в нее не больше 30 грамм".

"За время службы я десятки раз поднимался на трибуну Мавзолея. Правда, меня и моих коллег никогда не было видно. Там по обе стороны обычно стояли столики с телефонами и тележки, на которые мы ставили термосы с заранее сваренным глинтвейном. Это делалось на 7 ноября, 1 мая и в других подобных случаях. Рядом раскладывали выпечку, шоколадные конфеты в больших коробках. Эти конфеты дарили детям, которые поднимались на трибуны Мавзолея с красными гвоздиками для членов Политбюро. За Мавзолеем существовала пристройка, в которой стояли накрытые столы, здесь можно было поесть и первое, и второе", - вспоминает заместитель начальника отделения Особой кухни подполковник Игорь Нетылев.

Кофе для Горбачевых и сазанчик для Брежнева

Про Завидово и Леонида Брежнева говорит официант, заместитель начальника отделения, подполковник Владимир Садиков: "Леонид Ильич ел все, что ему давали. Особенно любил кушать в Завидове. Утром, например, яйца любил 3-минутные, в полумешочек. Любил рыбу, когда леща или сазанчика ему запекали".

Садиков поработал и с Михаилом Горбачевым, которого практически всегда сопровождала супруга. По словам его коллеги, подполковника Анатолия Жукова, "Горбачевы любили кофе". "Поэтому в своем бауле я всегда возил турку, зерна, кофемолку, чашки. Кофе Раиса Максимовна пила только свежемолотый и обязательно должна была услышать в процессе приготовления жужжание кофемолки. С кофе должны были подаваться сливки обязательно 30-процентной жирности", - перечисляет Жуков.

Выбор Ельцина: лосиная губа и медвежья лапа

"Рецепты русской кухни до сих пор актуальны. Сейчас много внимания уделяется европейской кухне, много иностранных шеф-поваров работают в Москве. Но если попросить кого-нибудь из них приготовить лосиную губу или медвежью лапу, то они не смогут этого сделать. Борис Николаевич Ельцин очень любил эти блюда. Причем любил не только кушать, но и сам добывал дичь на охоте", - признается шеф-повар, старший лейтенант Юрий Дроздов, работающий на Особой кухне с 1995 года.

Официант, майор Геннадий Павленко, тоже до сих пор служащий на Особой кухне, подчеркивает: "Меню к новогоднему столу Ельцин всегда разрабатывал сам. Новый год сначала отмечали по екатеринбургскому времени в 10 часов вечера, а потом уже в 12 часов - по московскому. Ребята приносили ему список продуктов, из которых можно было готовить. Дальше Борис Николаевич садился и продумывал все, начиная с аперитива, тщательно прорабатывал каждое блюдо. Очень любил организовывать дни рождения и другие семейные торжества. Наине Иосифовне, в день ее рождения всегда рано утром приносил цветы в постель".

Как отмечал в беседе с ТАСС официальный представитель ФСО Сергей Девятов, "Особая кухня - это подразделение полного цикла обслуживания, функционирующее в режиме круглосуточной готовности". По его словам, "сегодня, как и в прошлом, основной акцент в работе Особой кухни делается на русскую кухню". Однако нынешние реалии предъявляют более жесткие требования к процедурам контроля качества продуктов; больше внимания уделяется мониторингу рынка; стала более тщательной и всесторонней проверка потенциальных поставщиков.