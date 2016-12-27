Москва встала в восьмибалльных пробках

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уровень транспортной загруженности в Москве по данным на 17:45 мск достиг восьми баллов. Об этом сообщают популярные интернет-поисковики, отслеживающие дорожную ситуацию в столице в режиме реального времени.

По данным столичного департамента транспорта, "на Садовом кольце движение осложнено по внешней стороне от Полуярославской набережной до Орликова переулка, отмечены также осложнения по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Шмитовского проезда до Большой Тульской улицы".

ТТК загружено по внутренней стороне от Ленинского проспекта до Тихвинской улицы и от Нижегородской улицы до улицы Ленинская Слобода. По внутренней стороне МКАД сложно проехать от Молодогвардейской улицы до Рублевского шоссе и от Хабаровской улицы до шоссе Энтузиастов.