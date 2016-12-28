Более 30 рейсов отменили в аэропортах Шереметьево и Домодедово

Игрок клуба НБА "Клипперс" Деандре Джордан попал в ДТПСпорт 28 декабря, 11:14
СМИ: Минэкономики не согласовало проект постановления по судовому утилизационному грантуТранспорт 28 декабря, 11:13
Пусковая программа Роскосмоса на 2017 год будет удвоенаКосмос 28 декабря, 10:59
СМИ: Минтранс предлагает аэропортам в рамках концессий самим содержать аэродромыТранспорт 28 декабря, 10:59
Эксперты: экономика РФ адаптировалась к новым условиям и готова к росту в 2017 годуЭкономика и бизнес 28 декабря, 10:55
Новосибирский метрополитен наладил сборку вагонов метроСибирь 28 декабря, 10:52
МВД подготовило проект закона, запрещающего задерживать пьяных более чем на 48 часовОбщество 28 декабря, 10:51
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветыМеждународная панорама 28 декабря, 10:34
Москвичи стали в два раза чаще записываться к врачу через мобильные приложенияМосква 28 декабря, 10:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 30 рейсов отменили в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово в среду утром, еще 15 рейсов задерживаются. Об этом сообщается на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".
"На 10:30 мск в аэропорту Домодедово задержано 12 рейсов, а отменены - десять. В Шереметьеве три рейса задерживаются, 23 - отменены", - отмечается на сайте. О причинах задержек не сообщается. Данных о задержанных и отмененных рейсах в московском аэропорту Внуково и аэропорту Жуковский нет.
Как сообщалось ранее на сайте "Метеоновости", на территории Москвы и городов Подмосковья в среду ожидается снег, температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов.