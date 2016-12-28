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Более 30 рейсов отменили в аэропортах Шереметьево и Домодедово

Общество
28 декабря, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Еще 15 рейсов задерживаются
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Свыше 30 рейсов отменили в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово в среду утром, еще 15 рейсов задерживаются. Об этом сообщается на сайте сервиса "Яндекс.Расписание".

"На 10:30 мск в аэропорту Домодедово задержано 12 рейсов, а отменены - десять. В Шереметьеве три рейса задерживаются, 23 - отменены", - отмечается на сайте. О причинах задержек не сообщается. Данных о задержанных и отмененных рейсах в московском аэропорту Внуково и аэропорту Жуковский нет.

Как сообщалось ранее на сайте "Метеоновости", на территории Москвы и городов Подмосковья в среду ожидается снег, температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов.

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