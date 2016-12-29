Полиция Нью-Йорка выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154

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НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Подразделение полиции Нью-Йорка, отвечающее за проведение церемоний, выразило соболезнования семьям участников Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, погибших в катастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны России.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза
"В молитвах мы с семьями участников хора Красной Армии/ансамбля имени Александрова, с которыми мы выступали в 2011 году", - говорится в публикации, размещенной в среду на официальной странице подразделения в социальной сети Twitter. К ней приложена двухминутная видеозапись исполнения российским ансамблем и музыкантами из США песни "Боже, благослови Америку" (God Bless America). Она была написана в 1918 году родившимся в Российской империи американским композитором Ирвингом Берлином.
Our prayers go out to the families of The Red Army Choir/Alexandrov Military Ensemble, who we performed w/ in 2011.@RT_America@atimanmedia pic.twitter.com/wW4Sb1YVf5— NYPD Ceremonial Unit (@NYPDCeremonial) 28 декабря 2016 г.
На кадрах запечатлено, в частности, выступление баритона Григория Осипова, а также момент, когда командиру указанного подразделения нью-йоркской полиции Тони Джорджио, находящемуся на сцене, вручает цветок мальчик из числа зрителей. В конце ролика также появляются слова на русском и английском: "Мы глубоко опечалены потерей наших друзей в Александровском хоре. Пусть они покоятся в вечном мире". Данное сообщение было процитировано на странице посольства России в США в соцсети Twitter.
Крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.