Федеральный реестр инвалидов поможет в их трудоустройстве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральный реестр инвалидов начнет работать с 1 января 2017 года. Он поможет, в частности, в трудоустройстве людей с ограничениями здоровья, сообщает в четверг пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

"На первом этапе работы реестра, с 1 января 2017 года, в нем будут содержаться сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда, Минздрава России, Минобрнауки России. Остальные сведения будут размещаться, начиная с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Как отмечается, данные реестра позволят "выявить категории инвалидов, для которых характерны проблемы при трудоустройстве, еще до обращения гражданина в органы службы занятости". Оператором федерального реестра определен Пенсионный фонд России.

Для формирования федерального реестра разработана информационная система, которая предусматривает для каждого инвалида доступ к личному кабинету. В нем будет отражаться информация о денежных выплатах, мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации.

Личный кабинет обеспечит получение государственных услуг инвалидами в электронной форме, направление отзыва об их качестве и, при необходимости, подачу жалобы. На первом этапе можно будет обратиться за пятью услугами: обеспечение техническими средствами реабилитации; предоставление путевок на санаторно-курортное лечение; назначение страховых пенсий по инвалидности и установление ежемесячной денежной выплаты; обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве; содействие в поиске подходящей работы.

По состоянию на 1 ноября 2016 года, по данным Пенсионного фонда РФ, в России проживает 12,2 млн инвалидов, из которых 620 тысяч - дети.