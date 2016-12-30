Волгоградцы возложат красные гвоздики к гранитному знаку на месте теракта 2013 года

ВОЛГОГРАД, 30 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Жители Волгограда 30 декабря, спустя три года после теракта в троллейбусе, почтут память 16 жертв этого преступления.

"В траурном митинге у гранитного знака, установленного на месте теракта на улице Качинцев, примут участие родственники погибших, волгоградские ветераны и молодежь, представители власти. Они зажгут поминальные свечи и возложат к памятному знаку красные гвоздики", - рассказали корр. ТАСС в мэрии Волгограда.

"2013 год был для волгоградцев тяжелым испытанием - три теракта унесли жизни 41 человека. Но эти ужасные преступления не вызвали страха и паники, как рассчитывали террористы, - жителей героического Волгограда никогда никому не запугать! И мы будем всегда помнить о погибших и помогать их семьям", - сказал глава города Андрей Косолапов.

Серия терактов в Волгограде в 2013 году унесла жизни 41 человека, более 100 были ранены. Первый взрыв прогремел 21 октября в автобусе, семь человек погибли, 37 были ранены. Двадцать девятого декабря в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград-1 смертник совершил теракт, в результате которого погибли 18 человек, 45 получили ранения, а 30 декабря террорист устроил взрыв в троллейбусе - тогда 16 человек погибли, 28 пострадали.