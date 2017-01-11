Замглавы столицы Камчатки предстанет перед судом за махинации с жильем для детей-сирот

Роспотребнадзор рекомендует отменить массовые мероприятия в Томской области из-за гриппаСибирь 11 января, 8:29
Число безработных в Южной Корее впервые с 2000 года превысило 1 млн человекЭкономика и бизнес 11 января, 8:04
СМИ: администрация Обамы надеялась использовать ИГ для давления на АсадаМеждународная панорама 11 января, 7:32
Панарин отдал голевую передачу в победном матче НХЛ "Чикаго" - "Детройт"Спорт 11 января, 7:29
Honda отзывает 772 тыс. автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасностиЭкономика и бизнес 11 января, 7:09
Три очка Маршанда помогли "Бостону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛСпорт 11 января, 7:06
В Томске выпало рекордное за 18 лет количество снегаОбщество 11 января, 7:05
ФК "Томь" проведет первый тренировочный сбор в ТурцииСпорт 11 января, 6:51
"Филадельфия" проиграла "Баффало" в НХЛ, Проворов отдал голевую передачуСпорт 11 января, 6:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Бывший заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом по обвинению в халатности при покупке квартир для детей-сирот. Расследование уголовного дела в отношении чиновника завершили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю, сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова.
"В 2014 году бывший руководитель департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловска-Камчатского заключил муниципальные контракты на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Были приобретены два жилых помещения стоимостью 2 млн 290 тыс. руб. и 2 млн 360 тыс. руб. В дальнейшем выяснилось, что один из домов подлежит сносу, а другой сейсмоусилению", - сообщила Елена Матафонова.
Несмотря на это, средства продавцам жилья из бюджета Камчатского края были перечислены. В отношении экс-чиновника возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Расследование завершено, и скоро обвиняемый предстанет перед судом.