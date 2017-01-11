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Замглавы столицы Камчатки предстанет перед судом за махинации с жильем для детей-сирот

Общество
11 января, 2:40 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
В отношении экс-чиновника возбуждено дело по статье "Халатность"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Бывший заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского предстанет перед судом по обвинению в халатности при покупке квартир для детей-сирот. Расследование уголовного дела в отношении чиновника завершили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю, сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова.

"В 2014 году бывший руководитель департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловска-Камчатского заключил муниципальные контракты на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Были приобретены два жилых помещения стоимостью 2 млн 290 тыс. руб. и 2 млн 360 тыс. руб. В дальнейшем выяснилось, что один из домов подлежит сносу, а другой сейсмоусилению", - сообщила Елена Матафонова.

Несмотря на это, средства продавцам жилья из бюджета Камчатского края были перечислены. В отношении экс-чиновника возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Расследование завершено, и скоро обвиняемый предстанет перед судом.

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