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Рособрнадзор запретил прием в пять вузов и трех лишил лицензии

Общество
13 января, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Причиной запрета и отзывов лицензий стало неисполнение предписаний ведомства
Материал из 1 страницы
Российский государственный аграрный заочный университет

Российский государственный аграрный заочный университет

© facebook.com/rgazu.ru

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил прием в пять вузов и еще трех лишил аккредитации, сообщили в пресс-службе ведомства.

За неисполнение предписания запрещен прием абитуриентов в Сергиево-Посадский гуманитарный институт, Московский областной гуманитарный институт, Астраханский филиал Университета российского инновационного образования, Нижегородский филиал Университета российского инновационного образования, Союз "Некоммерческое партнерство высшего образования "Институт международных социально-гуманитарных связей".

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По результатам проведенных проверок информации, полностью лишен государственной аккредитации Кировский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета, частично - Российский государственный аграрный заочный университет и филиал Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева в г. Железногорске.

Кроме того, ведомство лишило лицензии Череповецкий филиал Университета российского инновационного образования.

Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным образовательным госстандартам.

В случае приостановления или лишения действия госаккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ, в случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

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