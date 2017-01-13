Cкончался бывший зять королевы Елизаветы II

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ЛОНДОН, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Известный британский фотограф и бывший супруг принцессы Маргарет (1960-1978 гг.), младшей сестры королевы Великобритании Елизаветы II, лорд Сноудон скончался в возрасте 86 лет.
Об этом сообщило фотоагентство Camera Press.
"Лорд Сноудон тихо ушел из жизни в своем доме 13 января 2017 года", - говорится в сообщении агентства. Букингемский дворец подтвердил весть о его кончине, отметив, что "королева была проинформирована" об этом печальном событии.
Энтони Армстронг-Джонс, более известный как лорд Сноудон, в 1950-х гг. прославился как талантливый портретист, получив возможность сопровождать королеву Елизавету II и ее мужа герцога Эдинбургского Филипа в ходе их поездки в Канаду в 1957 году. В начале 1960-х гг. он стал художественным советником журнала Sunday Times magazine. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с такими журналами, как Vogue, Vanity Fair и The Daily Telegraph magazine.