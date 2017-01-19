Православные христиане отмечают праздник Крещения

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Праздник Крещения, или Богоявление, отмечают в четверг, 19 января, православные христиане в память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан. В храмах и у водоемов освящают воду, которой окропляют себя и свое жилище. Многие верующие окунаются в ледяные купели.

Из-за простуды патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог лично вести крещенские богослужения в этом году. В Богоявленском соборе в Елохове (Москва), для которого Крещение является престольным праздником, службу 19 января будет вести митрополит Истренский Арсений, первый викарий патриарха.

Отмечать Крещение Господне - один из главных православных праздников в году - следует с почтением, ясной головой и без излишнего "героизма", связанного с окунанием в ледяную воду. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС и священнослужители, и врачи.

Прикоснуться к священной воде

По словам настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, святыня богоявленской воды непосредственным образом связана с богослужением, поэтому "просто совершать погружение в водное естество не совсем правильно".

"Обязательно нужно к этому готовиться молитвенно и настраивать свою душу на определенный лад, потому что погружение в воду - это прикосновение к святыне. Христианин поклоняется не водному естеству, а именно стремится прикоснуться к той освященной воде", - сказал Агейкин.

Он предостерег тех, кто в нетрезвом состоянии подходит к этой традиции, "потому что трезвение - это одно из самых главных требований любого христианского праздника".

"С трезвым умом, молитвой в сердце и уме мы совершаем прикосновение к святыне. Крещенские погружения, крещенские купания ни в коем случае не должны быть связаны с какими-либо другими традициями, только с богослужением и молитвой", - отметил протоиерей.

Здоровье прежде всего

Настоятель Елоховского собора рекомендовал не экспериментировать с ледяной водой людям со слабым здоровьем.

"Хотелось бы предостеречь и тех, кто имеет слабое здоровье, потому что это необязательное требование, не особое проявление героизма - окунуться в ледяную воду в этот день, достаточно коснуться и вкусить этой освященной воды и с благоговением чтить праздник", - сказал протоиерей Агейкин.

Врач скорой помощи, главный врач Сервиса вызова врача на дом DOC+ Виктор Сакулин заявил ТАСС, что, если верующий человек планирует участвовать в крещенских купаниях, лучше всего за два-три месяца начать подготовку, постепенно снижая температуру воды во время приема душа или ванны.

"Людям, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, лучше воздержаться от окунания в ледяную прорубь - слишком высок риск для здоровья и жизни. Нельзя купаться в ледяной проруби в состоянии алкогольного опьянения - это смертельно опасно", - сказал Сакулин.

Без резких движений

Согласен с коллегой руководитель лаборатории по разработке междисциплинарного подхода в профилактике хронических неинфекционных заболеваний Центра профилактической медицины Минздрава РФ Мехман Мамедов.

"Употребление алкогольных напитков категорически запрещается, это приведет к дезориентации в экстремальных условиях. Необходимо сконцентрироваться, не превышать время нахождения в проруби, согреваться и пить после обряда горячие напитки", - сказал Мамедов, эксперт "Лиги здоровья нации".

Врачи предупреждают, что неподготовленным детям до семи лет лучше остаться дома, чтобы избежать переохлаждения.

"Не совершайте резких прыжков в воду, входите в прорубь постепенно - быстрое погружение может вызвать остановку сердца или дыхания. Чтобы защититься от переохлаждения, возьмите с собой теплую и сухую одежду, чтобы переодеться сразу же после окунания", - рекомендовал Сакулин.