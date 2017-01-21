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Мединский надеется на поддержку Минобрнауки в введении в школах курса по истории кино

Общество
21 января, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
До 2019 года в малых городах планируется открыть 600 кинозалов, отметил министр культуры РФ
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский надеется, что Минобрнауки поддержит инициативу преподавания в школах истории российского кино. Об этом он сообщил на съезде "Единой России".

Министр отметил, что "сейчас даже в Москве для того, чтобы посмотреть российский фильм зачастую надо куда-то ехать", потому что в ближайших кинотеатрах, даже входящих в государственную киносеть, идет на 90% голливудское кино. "Понимая эту проблему правительством была поддержана программа кинофикации малых городов, выделены соответствующие гранты", - сказал Мединский.

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Документальное кино помогает решать социальные проблемы

"Мы планируем открыть до конца 2018 года с помощью этой программы 600 кинозалов в малых городах", сообщил он, добавив, что "только в прошлом году было открыто и переоборудовано 174 кинотеатра".

"В этой связи надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу по популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, историей", - сказал глава Минкульта РФ.

"Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы больше в школе преподавалось истории, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения. Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в нашей школы", - отметил Мединский, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.

Открывшийся в Москве XVI Съезд партии "Единая Россия" будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.

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