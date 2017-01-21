Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский: после передачи РПЦ Исаакия собор должен стать еще более доступным для граждан

Общество
21 января, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Министр культуры РФ отметил, что передача собора РПЦ - "это тонкий вопрос"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви не должна затруднить доступ туда обычных граждан, он должен не только не уменьшиться, а, наоборот, увеличиться и облегчиться, собор должен стать еще более доступным. Об этом заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Исаакий должен стать еще более доступным

"Ключевым, на мой взгляд, условием, важнейшим, о чем я с представителем церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи, доступ граждан в Исаакиевской собор, причем, включая и смотровые площадки, и иные помещения собора должен не только не уменьшиться, а он должен увеличиться и облегчиться", - подчеркнул министр, добавив, что "собор должен стать еще более доступным".

Смотрите также
Исаакиевский собор
Заксобрание Петербурга просит Мединского ускорить передачу Исаакия РПЦ

"Вот это, на мой взгляд, ключевая вещь - сохранность его как музейной ценности и доступ граждан к величайшему шедевру нашей архитектуры и культуры", - заявил министр.

При этом Мединский отметил, что передача собора РПЦ - "это тонкий вопрос". "Здесь зависит от того, как будет отработана процедура, условия и соблюдены все технические и правовые детали в процессе передачи, - пояснил министр. - Важно, чтобы музейная составляющая не пострадала, мы к работе, которую будет вести комитет по культуре Санкт-Петербурга и соответствующая епархия РПЦ , готовы подключиться", - сообщил Мединский.

"Насколько я читал в открытых источниках, я эту тему не обсуждал, предполагается, что затраты на содержание собора будут возложены на РПЦ, - продолжил министр. - Естественно, в этом случае вход в собор будет бесплатным, как и во всех храмах РПЦ".

Передача собора РПЦ

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской Православной церкви на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Смотрите также
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении министерства внутренних дел из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тысяч российских и зарубежных туристов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро
2
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США
3
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
4
Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии
5
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
6
Песков: вопросы санкций и сокращения ядерных вооружений РФ и США едва ли можно увязывать
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама