Мединский: после передачи РПЦ Исаакия собор должен стать еще более доступным для граждан

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви не должна затруднить доступ туда обычных граждан, он должен не только не уменьшиться, а, наоборот, увеличиться и облегчиться, собор должен стать еще более доступным. Об этом заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

Исаакий должен стать еще более доступным

"Ключевым, на мой взгляд, условием, важнейшим, о чем я с представителем церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи, доступ граждан в Исаакиевской собор, причем, включая и смотровые площадки, и иные помещения собора должен не только не уменьшиться, а он должен увеличиться и облегчиться", - подчеркнул министр, добавив, что "собор должен стать еще более доступным".

"Вот это, на мой взгляд, ключевая вещь - сохранность его как музейной ценности и доступ граждан к величайшему шедевру нашей архитектуры и культуры", - заявил министр.

При этом Мединский отметил, что передача собора РПЦ - "это тонкий вопрос". "Здесь зависит от того, как будет отработана процедура, условия и соблюдены все технические и правовые детали в процессе передачи, - пояснил министр. - Важно, чтобы музейная составляющая не пострадала, мы к работе, которую будет вести комитет по культуре Санкт-Петербурга и соответствующая епархия РПЦ , готовы подключиться", - сообщил Мединский.

"Насколько я читал в открытых источниках, я эту тему не обсуждал, предполагается, что затраты на содержание собора будут возложены на РПЦ, - продолжил министр. - Естественно, в этом случае вход в собор будет бесплатным, как и во всех храмах РПЦ".

Передача собора РПЦ

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской Православной церкви на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении министерства внутренних дел из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тысяч российских и зарубежных туристов.