В Москве и области в ближайшие сутки ожидается метель и гололед

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о метели, усилении ветра и гололеде в столице и области.

"По информации Центрального управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 22 января до 07:00 23 января с сохранением на вечер и ночь по Московской области и городу Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, мокрый снег, местами метель, образование гололедных отложений, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, а также парковать машины в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.