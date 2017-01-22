В Москве и области в ближайшие сутки ожидается метель и гололед

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о метели, усилении ветра и гололеде в столице и области.
"По информации Центрального управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 22 января до 07:00 23 января с сохранением на вечер и ночь по Московской области и городу Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, мокрый снег, местами метель, образование гололедных отложений, усиление ветра западной четверти порывами 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, а также парковать машины в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.