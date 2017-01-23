Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кремле начнется демонтаж новогодней елки

Общество
23 января, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Перед тем как дерево отправят на переработку с него соберут несколько сотен шишек, семена которых отправятся в питомник для выращивания новых елей
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главная новогодняя елка России покидает Кремль, сотрудники Управления делами президента снимут игрушки и гирлянды, а само дерево отправят на переработку. Из семян шишек впервые планируется вырастить новые деревья.

Смотрите также
Демонтаж новогоднего оформления начался в Москве

"Сегодня начинается демонтаж кремлевской ели, в котором будут задействовано несколько десятков человек, подъемный кран и автовышка", - сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова.

Прежде всего будут сняты и тщательно упакованы около тысячи игрушек в стиле советское ретро, которые отправятся на склад. На хранении до следующего года будут находиться и восемь гирлянд длиной от 30 до 50 метров. Возможно, эти украшения пригодятся при подготовке к новому, 2018 году, если будут соответствовать дизайн-проекту, который обычно утверждается осенью.

"По традиции последних лет, из самой ели планируется сделать много полезных вещей", - отметила Крылова. Так, по ее словам, с елки аккуратно соберут несколько сотен шишек. Затем из них будут отобраны лучшие семена, которые и отправятся в питомник для выращивания хвойных деревьев. Этот план специально разработан к начавшемуся Году экологии специалистами Управления делами Кремля вместе с активистами общественного экологического движения "Зеленый патруль Подмосковья".

В конце декабря на Соборной площади Кремля была установлена живая 110-летняя ель, срубленная в Истринском районе Подмосковья. Ее высота - 30 метров, диаметр ствола - 70 см, размах нижних ветвей - 15 метров. Для ее установки потребовались два подъемных крана, а чтобы нарядить дерево - две автовышки с выдвижной стрелой длиной 30 метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество 2017
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: хакеры разместили фальшивку об атаке РФ на США в аккаунте NYT в Twitter
2
Мадонна заявила, что ее слова в адрес Трампа на марше протеста вырвали из контекста
3
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
4
ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход Конгресса
5
Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией
6
Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки
7
Би-би-си: Мэй ушла от ответа на вопрос о неудачном запуске ракеты Trident
Темы дня
Реклама