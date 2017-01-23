В Кремле начнется демонтаж новогодней елки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главная новогодняя елка России покидает Кремль, сотрудники Управления делами президента снимут игрушки и гирлянды, а само дерево отправят на переработку. Из семян шишек впервые планируется вырастить новые деревья.

"Сегодня начинается демонтаж кремлевской ели, в котором будут задействовано несколько десятков человек, подъемный кран и автовышка", - сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова.

Прежде всего будут сняты и тщательно упакованы около тысячи игрушек в стиле советское ретро, которые отправятся на склад. На хранении до следующего года будут находиться и восемь гирлянд длиной от 30 до 50 метров. Возможно, эти украшения пригодятся при подготовке к новому, 2018 году, если будут соответствовать дизайн-проекту, который обычно утверждается осенью.

"По традиции последних лет, из самой ели планируется сделать много полезных вещей", - отметила Крылова. Так, по ее словам, с елки аккуратно соберут несколько сотен шишек. Затем из них будут отобраны лучшие семена, которые и отправятся в питомник для выращивания хвойных деревьев. Этот план специально разработан к начавшемуся Году экологии специалистами Управления делами Кремля вместе с активистами общественного экологического движения "Зеленый патруль Подмосковья".

В конце декабря на Соборной площади Кремля была установлена живая 110-летняя ель, срубленная в Истринском районе Подмосковья. Ее высота - 30 метров, диаметр ствола - 70 см, размах нижних ветвей - 15 метров. Для ее установки потребовались два подъемных крана, а чтобы нарядить дерево - две автовышки с выдвижной стрелой длиной 30 метров.