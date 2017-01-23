РПЦ поможет людям, остающимся без работы в результате прогресса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Русская православная церковь сможет помочь людям, теряющим работу в результате наступления процессов автоматизации и информатизации на предприятиях. Под ударом не в последнюю очередь окажутся "белые воротнички", считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда.

"Можно сказать, что мы уже вступили в стадию отмирания многих профессий. Это касается всех сфер, включая такие максимально консервативные и завязанные на человека - образование и здравоохранение. Человек может остаться без средств к существованию, независимо от того, как он образован", - сказал Легойда в интервью ТАСС.

Представитель Русской православной церкви напомнил, что революционные изменения, к которым можно отнести появление письменности, книгопечатание, изобретение компьютера, "происходят все чаще, а эффект от них все сильнее". "Если изобретение электричества стало безусловным благом для человека, то стал ли таким безусловным благом для каждого информационно-технологический прорыв последних лет - большой вопрос", - считает профессор МГИМО.

По его мнению, этот прорыв может иметь серьезные негативные социально-экономические последствия. "Когда мы говорим об автоматизации, о роботах, многие представляют замену тяжелого физического труда машинным, но сегодня под ударом оказываются не только люди, которые занимаются физическим трудом, а как раз так называемые "белые воротнички", - сказал Легойда.

"Церковь будет помогать… Я думаю, что Церковь будет таким колоколом, который будет напоминать о значимости человека, о том, что является в жизни самым главным", - отметил он.

Опыт Сбербанка

Ранее зампред Сбербанка Вадим Кулик заявил, что крупнейший российский банк может в 2017 году высвободить около 3 тысяч рабочих мест за счет того, что внедрил роботов-юристов для оформления исков розничным клиентам. Часть сотрудников пройдет переобучение, другую - ждут сокращения.