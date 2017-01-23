Мать летчика Ярошенко готовит обращение к Трампу с просьбой вернуть сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Мать российского летчика Константина Ярошенко, который более шести лет находится в американской тюрьме, готовит обращение к новому президенту США Дональду Трампу, так как не получила от его предшественника Барака Обамы ответа на два своих письма с просьбой вернуть сына на родину. Об этом Любовь Ярошенко сообщила ТАСС.

"Я оцениваю это так, что Бараку Обаме было не до меня и опечалена этим до слез. Я готовлю материнское обращение к Трампу. Я не буду употреблять слово "помилование", так как о помиловании просят для виновного. Я просила Обаму и буду просить Трампа о милосердии", - сказала она.

Любовь Ярошенко выразила надежду, что новый президент США, "хоть и без Нобелевской премии мира, но отнесется к Косте более человечно".

По словам матери летчика, текст обращения будет согласован с МИД РФ, который активно задействован в процессе его возвращения на родину.

Собеседница агентства напомнила, что ее сын 13 сентября 2016 года подписал по предложению Федерального бюро тюрем США документ о своем согласии на передачу на родину для дальнейшего отбытия наказания. Это является одним из обязательных условий для применения Конвенции 1983 года, участниками которой являются РФ и США. По этому пути дело пока не продвигается.

"Пока все стоит на мертвой точке. Я не надеюсь на Конвенцию, потому что с ней очень много проблем. Пойти по пути Конвенции (для США), значит, отдать Костю назад за просто так. Я надеюсь на обмен, у нас есть те, на кого его можно поменять", - сказала Любовь Ярошенко.

В чем обвиняют Ярошенко

Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.