Мать летчика Ярошенко готовит обращение к Трампу с просьбой вернуть сына

Полиция отняла у фанатов ХК "Спартак" два несанкционированных баннера на игре с ЦСКАСпорт 23 января, 21:04
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толкаМеждународная панорама 23 января, 20:59
Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителейСпорт 23 января, 20:42
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в ПетербургеЭкономика и бизнес 23 января, 20:31
ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в КремлеСпорт 23 января, 20:28
ВФЛА: первый день встречи с рабочей группой ИААФ в России прошел успешноСпорт 23 января, 20:26
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молокомМеждународная панорама 23 января, 20:11
Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семиПроисшествия 23 января, 19:57
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в АлеппоПолитика 23 января, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Мать российского летчика Константина Ярошенко, который более шести лет находится в американской тюрьме, готовит обращение к новому президенту США Дональду Трампу, так как не получила от его предшественника Барака Обамы ответа на два своих письма с просьбой вернуть сына на родину. Об этом Любовь Ярошенко сообщила ТАСС.
"Я оцениваю это так, что Бараку Обаме было не до меня и опечалена этим до слез. Я готовлю материнское обращение к Трампу. Я не буду употреблять слово "помилование", так как о помиловании просят для виновного. Я просила Обаму и буду просить Трампа о милосердии", - сказала она.
Любовь Ярошенко выразила надежду, что новый президент США, "хоть и без Нобелевской премии мира, но отнесется к Косте более человечно".
По словам матери летчика, текст обращения будет согласован с МИД РФ, который активно задействован в процессе его возвращения на родину.
Собеседница агентства напомнила, что ее сын 13 сентября 2016 года подписал по предложению Федерального бюро тюрем США документ о своем согласии на передачу на родину для дальнейшего отбытия наказания. Это является одним из обязательных условий для применения Конвенции 1983 года, участниками которой являются РФ и США. По этому пути дело пока не продвигается.
"Пока все стоит на мертвой точке. Я не надеюсь на Конвенцию, потому что с ней очень много проблем. Пойти по пути Конвенции (для США), значит, отдать Костю назад за просто так. Я надеюсь на обмен, у нас есть те, на кого его можно поменять", - сказала Любовь Ярошенко.
Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.
В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.