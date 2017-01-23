Депутат просит Медведева обязать водителей скорых использовать средства навигации

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Александр Сидякин ("Единая Россия") обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в ряд правительственных нормативно-правовых актов, касающихся обязательного использования водителями машин скорой помощи средств навигации.

Свой запрос, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, депутат подготовил в связи с инцидентами с машинами скорой в Петропавловске-Камчатском и в Красноярске, где водители автомобилей не пропускали спешащие на вызовы бригады медиков. Так, на Камчатке 10 января водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую, перегородив проезд в одном из дворов почти на 10 минут. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.

Правила требуют корректировки

По мнению Сидякина, необходимо внести изменения в порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 года, правила дорожного движения, а также в постановление "О подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов".

Парламентарий пишет, что анализ записи видеокамер, установленных вблизи места случившегося инцидента на Камчатке, показывает, что одной из причин задержки машины скорой помощи является продолжительный поиск места нахождения больного. "В связи с этим отмечаю, что порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не содержит положений, регулирующих применение водителями машин скорой помощи средств навигации, а также необходимость оборудования таких машин данными средствами навигации и геолокации", - указывает он.

Кроме этого, типовые программы о подготовке и допуске водителей к управлению машинами скорой также не содержат необходимости обучения ориентации на территории, подведомственной той или иной станции скорой медицинской помощи, либо применению средств навигации.

"Учитывая изложенное, прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты РФ, направленных на совершенствование порядка оказания скорой медицинской помощи и правил предоставления преимущества машинам специальных служб спасения", - пишет в своем запросе Сидякин.

Депутат также отмечает, что Правила дорожного движения требуют существенной корректировки с учетом высокой социальной опасности непредоставления преимущества на автомобильной дороге специальным транспортным средствам служб спасения. Он напоминает, что, согласно пункту 3.2 ПДД, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспорта. "При этом под понятием "уступить дорогу", согласно указанным правилам, понимается лишь бездействие "не создавать помех", означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость", - поясняет депутат.

Парламентарий также указал, что подготовил и планирует внести в Госдуму поправки в КоАП РФ, направленные на ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.