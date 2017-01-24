Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 50% россиян считают недостаточным четырехлетнее обучение в вузах

Общество
24 января, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 24 января./ТАСС
Кроме того, почти половина респондентов считает, что возможностей для трудоустройства выпускников становится меньше, сообщает ВЦИОМ
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 24 января./ТАСС/. Около 50% россиян считают знания, получаемые в магистратуре, недостаточными для последующего успешного трудоустройства. Об этом свидетельствуют результаты приуроченного к Дню студента исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые стали известны ТАСС.

"По вопросу о полноценности четырехлетнего образования консенсуса в обществе нет: одни (42%) считают этот срок вполне достаточным для трудоустройства в дальнейшем практически в любую отрасль, другие же (47%) с этим не согласны", - говорится в исследовании.

Смотрите также
Большинство американских студентов не могут отличить реальные новости от выдумки

В последние несколько лет все больше россиян говорят об улучшении отношения студентов к учебе: с 19% в 2013 году до 37% в 2017-м (среди тех, у кого в семье есть студенты, - 47%), при этом доля тех, кто придерживается обратного мнения, колеблется в узких пределах 26-29% (в 2017 году - 28%).

Возможностей для трудоустройства недавних выпускников, по оценкам россиян, скорее становится меньше. Так, почти половина респондентов (47%) считает, что ухудшается ситуация с трудоустройством выпускников по полученной специальности (об улучшении говорят 13%), еще 40% полагают, что вчерашним студентам все сложнее найти высокооплачиваемую работу (противоположного мнения сегодня придерживаются 11% - с 18% в 2013 году). Совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе все более привычным: так, если в 2006 году положительно относились к этому 67%, то в 2017-м - уже 79%. Неодобрение высказывают 18% (против 24% ранее).

Смотрите также
Студенты смогут наблюдать за проведением экзамена в рамках своей практики

"Идущий экономический кризис вынудил многие компании ужать штаты или по крайней мере отказаться от расширения. Это повлияло на рынок труда, ухудшив положение двух категорий граждан, и так часто испытывавших проблемы с устройством на работу, - россиян предпенсионного возраста и молодежи", - прокомментировал данные аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. По его словам, часть студентов продолжает рассчитывать, что хорошее образование обеспечит хорошую работу, а другие ищут альтернативные решения - например, совмещая работу и учебу, чтобы приобрести опыт и стаж.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-22 января 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,8 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирийская оппозиция не подпишет коммюнике по встрече в Астане
2
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
3
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ
4
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
5
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
6
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Хабаровске задержан
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама