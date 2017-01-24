Почти 50% россиян считают недостаточным четырехлетнее обучение в вузах

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МОСКВА, 24 января./ТАСС/. Около 50% россиян считают знания, получаемые в магистратуре, недостаточными для последующего успешного трудоустройства. Об этом свидетельствуют результаты приуроченного к Дню студента исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые стали известны ТАСС.
"По вопросу о полноценности четырехлетнего образования консенсуса в обществе нет: одни (42%) считают этот срок вполне достаточным для трудоустройства в дальнейшем практически в любую отрасль, другие же (47%) с этим не согласны", - говорится в исследовании.
В последние несколько лет все больше россиян говорят об улучшении отношения студентов к учебе: с 19% в 2013 году до 37% в 2017-м (среди тех, у кого в семье есть студенты, - 47%), при этом доля тех, кто придерживается обратного мнения, колеблется в узких пределах 26-29% (в 2017 году - 28%).
Возможностей для трудоустройства недавних выпускников, по оценкам россиян, скорее становится меньше. Так, почти половина респондентов (47%) считает, что ухудшается ситуация с трудоустройством выпускников по полученной специальности (об улучшении говорят 13%), еще 40% полагают, что вчерашним студентам все сложнее найти высокооплачиваемую работу (противоположного мнения сегодня придерживаются 11% - с 18% в 2013 году). Совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе все более привычным: так, если в 2006 году положительно относились к этому 67%, то в 2017-м - уже 79%. Неодобрение высказывают 18% (против 24% ранее).
"Идущий экономический кризис вынудил многие компании ужать штаты или по крайней мере отказаться от расширения. Это повлияло на рынок труда, ухудшив положение двух категорий граждан, и так часто испытывавших проблемы с устройством на работу, - россиян предпенсионного возраста и молодежи", - прокомментировал данные аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. По его словам, часть студентов продолжает рассчитывать, что хорошее образование обеспечит хорошую работу, а другие ищут альтернативные решения - например, совмещая работу и учебу, чтобы приобрести опыт и стаж.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-22 января 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,8 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.