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Глава Минобрнауки подводит итоги года. Видеотрансляция

Общество
24 января, 11:01 UTC+3
Ольга Васильева также поделится планами работы министерства в 2017 году
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Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

В ТАСС проходит пресс-конференция главы Минобрнауки России Ольги Васильевой. Министр подводит итоги 2016 года в сфере образования и рассказывает о планах на будущее. 

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