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Аксенов раскритиковал ситуацию со строительством и ремонтом дорог в Крыму

Общество
24 января, 10:14 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Глава Крыма остался недоволен работой подрядчиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с министром транспорта региона Анатолием Волковым подверг резкой критике ситуацию со строительством и ремонтом дорог на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Основная задача, которая стоит перед министерством (транспорта Крыма - прим. ТАСС), - строительство и ремонт дорог. То, что происходило в прошлом году, не поддается никакому описанию. Я недоволен работой", - приводятся в сообщении слова Аксенова.

Глава региона уточнил, что не имеет претензий к Волкову, так как он вступил в должность недавно. "Но вы увидели, какие ошибки были сделаны: неосвоение средств по программам, которые были выделены руководством страны, некачественная работа, практически по всем мероприятиям сорваны сроки", - заявил Аксенов.

Он сообщил, что "все подрядчики, которые на камеру обещали в сроки выполнить задачи, обещания не сдержали". "Обман произошел по субъективным, а не объективным причинам", - отметил глава Крыма, добавив, что в 2017 году не нужно давать никаких привилегий и льгот подрядчикам.

Волков, со своей стороны, указал, что 2016 год "показал все недоработки и пробелы". "С учетом всех этих факторов сейчас планируем работу на 2017 год. Одна из самых больших проблем, которая не позволяла нам выполнить программу в срок, - это долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции (дорог). Сейчас разработана программа на 5 лет, которая в течение двух недель будет согласована и утверждена", - сказал министр.

Аксенов потребовал, чтобы все строительные работы на дорогах Крыма были закончены до 1 октября 2017 года. "Для этого надо провести конкурсные процедуры в мае текущего года", - указал он, отметив, что дорожные работы должны вестись в ночное время. "В прошлом году практически никто этих рекомендаций не придерживался. В ходе проведения ремонта пропуск встречных потоков движения транспортных средств был организован архиплохо практически у всех подрядчиков, ни у кого не было регулировщиков. На это стоит обратить особое внимание", - добавил глава региона.

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