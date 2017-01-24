Фермеры из района АЭС "Фукусима-1" впервые за пять лет начали поставки молока

ТОКИО, 24 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Фермеры из городка Нараха (префектура Фукусима), расположенного вблизи АЭС "Фукусима-1", впервые с момента аварии на станции в 2011 году возобновили поставки молока. Об этом сообщили местные власти.

Первые 400 литров молока, полученные от 18 коров, отправились на рынки страны из района АЭС впервые за более чем пять лет. "Мы смогли возобновить работу фермы с помощью многих людей. Я хочу отплатить им тем, что будут делать хорошее молоко", - привело агентство Киодо слова владельца фермы Хироаки Хируты.

Сельскохозяйственная продукция с этой фермы в 2016 году прошла тщательную государственную проверку. Каждую неделю с мая по декабрь 2016 года в молоке замеряли уровень радиоактивного цезия, и в нем ни разу не было зафиксировано превышения установленной властями нормы в 50 беккерелей на килограмм. Показатели были даже ниже минимального уровня, который может зафиксировать измерительная техника.

Несмотря на возобновление поставок с фермы в Нарахе, ограничения по-прежнему в силе для восьми других районов, товары из которых было запрещено поставлять на рынки в марте 2011 года после аварии на "Фукусиме-1". Вместе с тем в январе безопасными для употребления были признаны и морепродукты, выловленные у побережья префектуры. Несмотря на некоторые послабления со стороны ЕС, сейчас 12 стран мира, включая США и Южную Корею, все еще сохраняют повышенные требования к продовольствию из Японии.

В марте 2011 года в результате удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек.

В настоящее время правительство Японии продолжает работы по дезактивации почвы и различных объектов в районе расположения станции, однако они еще далеки от завершения. К марту 2016 года на них уже было потрачено около $19,5 млрд, а на дальнейшие работы, по прогнозу властей, потребуется еще около $17 млрд. Вместе с тем возникает и другая проблема - куда складывать мешки со срезанной почвой и радиоактивным мусором. В марте прошлого года, когда исполнилось пять лет с момента катасторфы, черными, зелеными и синими мешками были завалены многие пустыри в районе Нарахи и даже обочины фукусимского участка скоростного шоссе Дзёбан, ведущего из Токио в Сэндай.