Васильева не поддерживает введение уроков сексуального воспитания в школах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уроки сексуального воспитания не стоит вводить в школах. Такое мнение высказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на пресс-конференции в ТАСС.

"Я не уверена, что это правильное решение", - сказала министр. По ее мнению, только родители должны решать, как и когда говорить на эту тему с ребенком.

"Любой подход к вопросу о сложнейших нравственных вопросах должен быть не в начальной школе, как это пытается делать демократическая группа сейчас", - заключила министр.