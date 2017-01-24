Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны назвало борьбу с фальсификацией истории задачей всего российского народа

Общество
24 января, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Замначальника Военной академии Генштаба ВС генерал-лейтенант Сергей Чварков отметил, что особенно это касается попыток исказить роль нашей страны в победе над фашизмом
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Борьба с фальсификацией истории является задачей всего народа России, а не только ведомств государственного и военного управления, заявил заместитель начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Чварков.

"Борьба с фальсификацией истории - это дело не только государственного и военного управления, но и задача всего нашего народа. Особенно это касается попыток исказить роль нашей страны в победе над фашизмом", - сказал Чварков на военно-исторической конференции в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

По его словам, необходимо помнить многочисленные исторические факты как о зверствах войск Германии и их пособниках на Украине, так и о дружеской встрече на Эльбе советских, американских и английских солдат.

"В этой связи и Верховный главнокомандующий, и министр обороны обращают внимание на то, что необходимо всемерно правдиво показывать эти материалы, постараться донести до населения, до молодежи все те результаты, которые были достигнуты героической борьбой нашего народа", - отметил генерал-лейтенант.

Ранее во вторник Чварков заявил о непрекращающихся попытках западных стран фальсифицировать историю России.

Конференция "История Великой Отечественной войны 1941-1945 годы: правда и вымыслы" проводится по инициативе Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Участниками конференции являются сотрудники Института военной истории, Центрального архива Минобороны, военные ученые и их гражданские коллеги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама