Топилин: программы социализации детей-инвалидов решат проблемы "взрослой" инвалидности

ЧЕРКЕССК, 24 января. /Корр. ТАСС Олег Ляхов/. Социализации детей сегодня уделяется крайне мало внимания. Об этом заявил в Черкесске министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Мы посетили в КЧР детское учреждение. Думаю, мы крайне мало уделяем внимания их социализации, половина или треть детишек имеет потенциал учиться среди обычных детей, в обычных школах, это не вызывает никакого сомнения", - сказал Топилин. Министр считает, что "нужно выстраивать эту работу".

"Нужно сокращать очередь в психоневрологический интернат, где не хватает мест - и никогда не хватит, если не будем заниматься детишками, и с раннего возраста пытаться вывести их на обычную траекторию", - отметил он. Для этого нужно сопровождение в обучении, проживании, и "только таким способом мы сможем в перспективе решить проблему с местами в учреждениях уже для взрослых". "Мы должны не создавать предпосылок, и тогда этих проблем не будет", - считает министр.

Топилин предложил запланировать обсуждение этой тематики в сентябре, или в конце 2017 года. "Нужно привлекать студентов-медиков, сотрудников реабилитационных учреждений. Эта задача является ключевой, нужно в течение года-двух отработать технологии", - сказал он.

"Переходим на другое взаимодействие по вопросам занятости инвалидов, готовится законодательство. Но не всегда видна заинтересованность в региональных структурах занятости, получаем отписки, что сами инвалиды ничего не хотят. На самом деле наоборот, и мы будем отрабатывать такие технологии, чтобы лица с ограниченными возможностями вписывались в программы занятости", - заявил Топилин.

В ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию министр посетил детский интернат "Забота", ряд объектов, провел совещание с руководством республики.