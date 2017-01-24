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Власти Севастополя вводят дополнительные ограничения на продажу алкоголя

Общество
24 января, 16:09 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Будет запрещена продажа алкоголя в торговых точках, находящихся в жилых домах, с 22 до 11 часов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Власти Севастополя намерены ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя. В частности, будет запрещена реализация алкогольной продукции торговыми точками, находящимися в жилых домах, с 22 до 11 часов. Во вторник, 24 января, на заседании Заксобрания Севастополя законопроект об этих ограничениях был принят в первом чтении.

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"Одной из проблем остается деятельность торговых объектов, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, где алкогольная продукция реализуется по режиму работы предприятий, как правило, круглосуточно, что привлекает туда деклассированный элемент, приводит к нарушениям общественного порядка. Все это порождает справедливые жалобы жителей. Законопроектом вводится ограничение на розничную продажу алкогольной продукции на таких объектах с 22 часов до 11 часов включительно", - сказала на заседании парламента и. о. начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Мариэтта Черничкина.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести запрет на продажу алкоголя 1 июня - в День защиты детей, 27 июня - в День молодежи, 1 сентября - в День знаний, 11 сентября - во Всероссийский день трезвости и 17 ноября - в Международный день студентов.

По словам Черничкиной, законопроект также предусматривает право правительства Севастополя устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя, которые связаны с проведением каких-либо разовых общегородских мероприятий.

Сейчас в Севастополе установлен общий запрет на продажу алкогольной продукции с 22 до 8 часов. В то же время, по словам Черничкиной, в адрес органов власти поступает большое количество обращений граждан, проживающих в домах, где работают различные реализующие алкоголь заведения.

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