Власти Севастополя вводят дополнительные ограничения на продажу алкоголя

Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлерыМеждународная панорама 24 января, 18:28
Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делуСпорт 24 января, 18:11
Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в РоссииСпорт 24 января, 18:02
Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникамСпорт 24 января, 17:59
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с МитриономСпорт 24 января, 17:51
Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делуСпорт 24 января, 17:49
Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме КустурицыКультура 24 января, 17:46
Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате РоссииСпорт 24 января, 17:41
Россия ожидает реакции оппозиции на проект конституции СирииПолитика 24 января, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Власти Севастополя намерены ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя. В частности, будет запрещена реализация алкогольной продукции торговыми точками, находящимися в жилых домах, с 22 до 11 часов. Во вторник, 24 января, на заседании Заксобрания Севастополя законопроект об этих ограничениях был принят в первом чтении.
"Одной из проблем остается деятельность торговых объектов, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, где алкогольная продукция реализуется по режиму работы предприятий, как правило, круглосуточно, что привлекает туда деклассированный элемент, приводит к нарушениям общественного порядка. Все это порождает справедливые жалобы жителей. Законопроектом вводится ограничение на розничную продажу алкогольной продукции на таких объектах с 22 часов до 11 часов включительно", - сказала на заседании парламента и. о. начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Мариэтта Черничкина.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести запрет на продажу алкоголя 1 июня - в День защиты детей, 27 июня - в День молодежи, 1 сентября - в День знаний, 11 сентября - во Всероссийский день трезвости и 17 ноября - в Международный день студентов.
По словам Черничкиной, законопроект также предусматривает право правительства Севастополя устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя, которые связаны с проведением каких-либо разовых общегородских мероприятий.
Сейчас в Севастополе установлен общий запрет на продажу алкогольной продукции с 22 до 8 часов. В то же время, по словам Черничкиной, в адрес органов власти поступает большое количество обращений граждан, проживающих в домах, где работают различные реализующие алкоголь заведения.