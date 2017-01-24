Эксперты: изъятие детей в Зеленограде и "закон о шлепках" подрывают семейную политику РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ситуация с изъятием детей из многодетной семьи в Зеленограде вызвала панику в родительском сообществе, а ее усугубление наряду с обсуждением "закона о шлепках" подрывают основы государственной семейной политики в России. Такое мнение высказали во вторник представители общественных организаций в пресс-центре регионального информационного центра ТАСС. Между уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова подчеркнула, что государственная политика состоит в том, "чтобы работать с семьей до последнего момента", а лишение родительских прав должно быть самой крайней мерой.

"Хотела бы выразить обеспокоенность приемного сообщества России происходящим с семьей Светланы Дель. Все наши семьи стали себя чувствовать незащищенными в одночасье перед беззаконием, потому что изъятие производилось с нарушением всех возможных законов, а к детям было применено жестокое обращение, но не со стороны родителей, а тех, кто совершал изъятие", - сказала руководитель Центра родительской культуры "Светлица" Ольга Лукоянова.

По ее мнению, приемная семья должна быть так же защищена, как любая кровная семья, в силу устанавливающихся доверительных отношений, а не простого договора с органами опеки. Она также отметила, что в центр стали поступать обращения от молодых семей, в которых говорится о нежелании иметь детей из-за боязни их изъятия.

В свою очередь, руководитель волонтерской организации "Петербургские родители" Лада Уварова, имеющая большой опыт сопровождения приемных семей, отметила, что ситуация вскрыла множество проблем.

"Нельзя начинать работу с семьей, по которой поступил сигнал, с изъятия детей. Это стало источником паники, возмущения в обществе. Для любого ребенка родитель является гарантом защиты и целостности его мира, так должно быть, а для приемного ребенка один раз этот мир уже потерпел крах. Я считаю, что это ситуация, в которой все поставлено с ног на голову", - сказал эксперт.

По ее словам, в адрес организации поступило много вопросов от обеспокоенных приемных родителей, которые боятся изъятия детей из-за "синяка, рваных колготок или позавчерашнего супа". "С точки зрения прав ребенка ситуация возмутительная. Наша служба занимается сопровождением семей, мы видим панику и массовые обращения приемных родителей. Масса семей, и не только приемных, могут почувствовать себя неуютно", - сказала Уварова, отметив, что изъятие детей должно быть крайней мерой после долгой работы экспертов с семьей.

Изъятие ребенка за синяк и декриминализация побоев

Уварова подчеркнула, что ни для кого не секрет, что в России высок уровень воспитания детей с применением к ним физического воздействия. "И теперь каждый, кто хоть раз шлепнул своего ребенка, задумается, как это ему отзовется. Это, может быть, и неплохо, но делать это надо иначе. Я считаю, что эта ситуация, если будет затягиваться, будет катастрофична для семейной политики РФ", - сказала эксперт.

При этом она отметила, что "закон о шлепках" - это попытка отразить реальность. "И если это связать с возможностью опеки забрать (ребенка из семьи - прим. ТАСС) за шлепки, то можно у нас переводить большое количество жилого фонда под детские учреждения и приюты, потому что они заполнятся моментально", - считает глава "Петербургских родителей". По ее мнению, необходимо менять ментальность людей, на что потребуются десятилетия. "Нам надо двигаться в сторону гуманизации, но не такими методами", - заключила она.

Светлана Агапитова подчеркнула, что "государственная политика заключается в том, чтобы работать с семьей до последнего момента", а лишение родительских прав - самая крайняя мера. "Что касается закона о шлепках, то я тут соглашусь с тем, что это наши реалии. Я категорически против того, чтобы детей шлепали, давали им подзатыльники, но это некая уступка общественному мнению. Там декриминализируется легкий удар без вреда здоровью", - сказала омбудсмен.

Она выразила надежду на то, что ситуация в Зеленограде станет поводом для усовершенствования законодательства.

По данным на конец августа 2016 года, в Петербурге проживали почти 12 тысяч детей без попечения родителей, включая 3837 усыновленных, 4456 - находящихся под опекой, 2028 - в приемных семьях, 1662 - в госучреждениях.

История семьи

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи в Зеленограде 10 детей, некоторые из них инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило ранее уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полиция возбудила в отношении отца приемных детей уголовное дело о побоях, при этом отец отвергает все обвинения.