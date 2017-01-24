Матери вернули второго приемного ребенка, изъятого в Зеленограде

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Жительнице Зеленограда Светлане Дель вернули второго приемного ребенка, ранее изъятого из семьи органами опеки. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов.
"Итак, к исходу этого сумасшедшего по накалу страстей дня, двое из десяти малышей вызволены. Продолжают удерживаться еще восемь ребят", - сказал адвокат, отметив, что они намерены добиться их возвращения в семью.
Адвокат уточнил, что в настоящее время мальчик, который был госпитализирован накануне, переведен в другую больницу.
Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.
Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило ранее уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, при этом отец отвергает все обвинения.