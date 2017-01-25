"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Коллекторам отказали в прямом доступе к данным об имеющемся у заемщиков оружии. Об этом "Известиям" сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Как следует из ответа на запрос газеты, взыскатели долгов смогут узнать о наличии у должников оружия лишь на стадии исполнительного производства, то есть только после решения суда.

"Стороны исполнительного производства (должник, взыскатель и их представители) вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии", - сказали изданию в пресс-службе ФССП.

В ведомстве отметили, что согласно существующим правилам коллекторы могут ознакомиться с полной информацией о ходе исполнительного производства, обратившись к судебному приставу-исполнителю. В частности, пристав может предоставить данные региональных отделов МВД о зарегистрированном оружии.

Письмо приставам с просьбой разрешить узнавать об оружии граждан направляла Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) летом прошлого года. Как тогда отмечали коллекторы, это могло способствовать более эффективному взысканию просроченной задолженности с заемщиков. По логике коллекторов, оружие говорит о наличии у должника ценного имущества, ведь оно используется для охраны и само по себе нередко дорого стоит, пишут "Известия".