"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружии

"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружииОбщество 25 января, 1:54
Петагон: ИГ еще не скоро удастся вытеснить из ИракаМеждународная панорама 25 января, 1:36
Чемпионат Европы по биатлону стартует в ПольшеСпорт 25 января, 1:33
"Наполи" победил "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболуСпорт 25 января, 1:26
Кадыров: строительство в Чечне центра подготовки спецназа идет ускоренноАрмия и ОПК 25 января, 1:17
Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человекПроисшествия 25 января, 1:10
Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 25 января, 1:00
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"Международная панорама 25 января, 0:53
Бразильский боец Брандао получил новый паспорт и проведет бой в РоссииСпорт 25 января, 0:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Коллекторам отказали в прямом доступе к данным об имеющемся у заемщиков оружии. Об этом "Известиям" сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Как следует из ответа на запрос газеты, взыскатели долгов смогут узнать о наличии у должников оружия лишь на стадии исполнительного производства, то есть только после решения суда.
"Стороны исполнительного производства (должник, взыскатель и их представители) вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии", - сказали изданию в пресс-службе ФССП.
В ведомстве отметили, что согласно существующим правилам коллекторы могут ознакомиться с полной информацией о ходе исполнительного производства, обратившись к судебному приставу-исполнителю. В частности, пристав может предоставить данные региональных отделов МВД о зарегистрированном оружии.
Письмо приставам с просьбой разрешить узнавать об оружии граждан направляла Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) летом прошлого года. Как тогда отмечали коллекторы, это могло способствовать более эффективному взысканию просроченной задолженности с заемщиков. По логике коллекторов, оружие говорит о наличии у должника ценного имущества, ведь оно используется для охраны и само по себе нередко дорого стоит, пишут "Известия".