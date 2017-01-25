Медведев поздравил российских студентов с праздником

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских студентов с Татьяниным днем, пожелав им в годы учебы ярких впечатлений, приобретения друзей и нужных знаний. На своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" глава правительства отметил, что сам с удовольствием вспоминает годы, проведенные на юридическом факультете ЛГУ.

"Образование сильно изменилось с тех пор, как я окончил университет, а затем аспирантуру. Многое из того, что для вас теперь обычное дело, мы даже не могли себе представить. Например, то, на что мы раньше тратили часы в библиотеке (кстати, это было совсем неплохо), теперь можно найти в интернете за 15 минут. Но я надеюсь, что эти знания останутся с вами так же надолго, как и наши, которые мы получали из обычных книг", - отметил премьер.

Медведев назвал студенческие годы важнейшим этапом в жизни любого человека, "когда многое происходит с тобой впервые, когда каждый день узнаешь что-то новое, когда у тебя появляются настоящие друзья".

"Ведь ты учишься не только своей профессии, но и, что не менее важно, учишься общаться, учишься отвечать за себя, становишься по- настоящему взрослым", - заметил глава кабмина. Также, продолжил он, студенческие годы - "это время для веселья, развлечений, друзей и любви".

"Желаю вам, чтобы это время было для вас самым ярким. Чтобы вы получили нужные знания и приобрели друзей, которые останутся с вами на всю жизнь. Веселого праздника!" - обратился Медведев к учащимся, поздравляя их с Днем российского студенчества.