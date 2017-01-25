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Москалькова встретится с приемной матерью, у которой изъяли детей

Общество
25 января, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Омбудсмен признала, что пока полученная информация не очень "располагает в пользу мамы"
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Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретится с жительницей Зеленограда Светланой Дель, у которой ранее органы опеки изъяли 10 детей.

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"У меня назначен личный прием для (Светланы) Дель. И после этого можно будет сделать какие-либо окончательные выводы. Я считаю, что очень важно взвесить все обстоятельства с двух сторон", - сказала омбудсмен журналистам.

Она признала, что пока полученная информация не очень "располагает в пользу мамы". По словам Москальковой, сотрудники аппарата омбудсмена побывали в центре, где содержатся изъятые дети. "Никто из детей, находившихся в центре, не выразил желания вернуться домой. Но нужно понимать особую экстремальную ситуацию, которую пережили дети, попали в центр внимания, и им задается большое количество вопросов людьми для них незнакомыми. Это стресс", - отметила уполномоченный.

По ее словам, "бесспорным является экспертное заключение врачей, которые обнаружили побои у ребенка, ссадины". "Но нужно четко установить не только со слов ребенка, как могли образоваться синяки на теле малыша", - подчеркнула Татьяна Москалькова.

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Источник: в отношении отца 10 приемных детей в Зеленограде возбуждено дело о побоях

Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. Восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило ранее уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, при этом отец отвергает все обвинения.

Накануне стало известно, что двое детей возвращены Светлане Дель, предполагается, что они будут находиться под временной опекой бабушки в Санкт-Петербурге.

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Изъятие 10 детей из московской семьи
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