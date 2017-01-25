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Путин в МГУ поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества

Общество
25 января, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
По словам президента, на заседании совета планируется обсудить решения, которые позволят МГУ играть определяющую роль в формировании интеллектуального и технологического потенциала России
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ поздравил российских студентов и преподавательский состав с Днем российского студенчества.

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"Я хочу поздравить студентов, преподавателей, аспирантов, профессорско-преподавательский состав и не только МГУ, а всей страны, с праздником и пожелать всего самого наилучшего", - сказал Путин.

Президент выразил благодарность членам попечительского совета МГУ за активное участие в жизни университета.

По словам Путина, на заседании совета планируется обсудить решения, которые позволят МГУ играть определяющую роль в формировании интеллектуального и технологического потенциала России.

Глава государства отметил, что, если говорить о результатах и достижениях выпускников МГУ, то университет по праву занимает одно из первых мест в мире.

"Все это повышает престиж, авторитет МГУ, причем не только в нашей стране, но и за рубежом; наши вузы, в том числе и МГУ, по целому ряду показателей существенно продвинулись в различных рейтингах", - сказал он.

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