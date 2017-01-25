Путин в МГУ поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ поздравил российских студентов и преподавательский состав с Днем российского студенчества.

"Я хочу поздравить студентов, преподавателей, аспирантов, профессорско-преподавательский состав и не только МГУ, а всей страны, с праздником и пожелать всего самого наилучшего", - сказал Путин.

Президент выразил благодарность членам попечительского совета МГУ за активное участие в жизни университета.

По словам Путина, на заседании совета планируется обсудить решения, которые позволят МГУ играть определяющую роль в формировании интеллектуального и технологического потенциала России.

Глава государства отметил, что, если говорить о результатах и достижениях выпускников МГУ, то университет по праву занимает одно из первых мест в мире.

"Все это повышает престиж, авторитет МГУ, причем не только в нашей стране, но и за рубежом; наши вузы, в том числе и МГУ, по целому ряду показателей существенно продвинулись в различных рейтингах", - сказал он.