Патриарх Кирилл открыл Международные Рождественские образовательные чтения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл юбилейные XXV Международные Рождественские образовательные чтения - главный церковно-общественный форум года, в котором участвуют около 15 тыс. человек. Торжественная церемония открытия проходит в Государственном Кремлевском Дворце, передает корреспондент ТАСС.

"Двадцать пятые Международные Рождественские образовательные чтения объявляю открытыми", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Основная тема чтений - уроки столетия после революционных событий 1917 года.

О чтениях

Международные Рождественские образовательные чтения - церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

В этом году работа чтений будет вестись по 16 направлениям, в том числе пройдут круглые столы по проблемам православного храмостроительства, социальным проектам Церкви. Заявки на участие поступили из всех регионов России, а также из Белоруссии, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В четверг, 26 января, в Государственной думе пройдут юбилейные Пятые Рождественские Парламентские встречи, речь пойдет об изменениях в законодательстве, касающихся деятельности религиозных организаций, о преподавания основ православной культуры в российских школах.

Мероприятия форума будет проходить на 70 различных площадках, включая Храм Христа Спасителя, МГУ им. Ломоносова, Российский православный университет и другие. Председатель оргкомитета чтений - руководитель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В 2016 году в работе Международных Рождественских образовательных чтений приняли участие свыше 17 тыс. человек.